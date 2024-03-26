В Госдуме заявили о необходимости кардинального изменения миграционной политики

Миграционная политика в России требует кардинального пересмотра с прямым подчинением соответствующей службы напрямую главе государства и отменой безвизового режима со странами Центральной Азии. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов на пленарном заседании Госдумы.

«Мы увидели, что все четверо (исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле») представители одной из республик Средней Азии. Это тоже не случайно… а чтобы вызвать негативную реакцию к представителям этой страны и других центральноазиатских стран. Мы не должны вестись на это, но мы должны четко осознавать, что нам кардинально необходимо пересматривать всю нашу миграционную политику», – подчеркнул Миронов.

Кроме прямого подчинения миграционной службы президенту, политик предложил отменить безвизовый режим со странами Центральной Азии, а также ввести квоты для въезда в РФ. «Мы должны ввести квоты. Мы должны понимать, что этот минимальный патент в 1,8 тысячи, максимальный – 4 тысячи (рублей), ни к чему не обязывает. Они покупают этот патент, не зная русского языка, не собираясь работать ни одного дня, живут в своих анклавах и потом вольно-невольно становятся питающей средой, в том числе, для террористов», – заявил политик.

Как считает Миронов, нынешняя ситуация – «это угроза нацбезопасности России», и меры необходимы в отношении не только террориста, но и всей его семьи. «Если представитель любого клана совершает преступление на территории РФ, он подлежит суду, а весь его клан, вся его семья немедленно депортируется из нашей страны. Да, жестокая мера, но на всякий случай напомню: в Израиле в таких случаях расстреливают членов семьи террориста», – пояснил лидер «эсеров».

Как сообщал «Новый День», по поручения спикера Госдумы Вячеслава Володина в нижней палате российского парламента будет создана межфракционная рабочая группа по анализу законодательства в сфере миграционной политики.

22 марта был совершен теракт в «Крокус Сити Холле». Четверо иностранцев в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. В концертном зале террористы устроили взрыв, который привел к пожару. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, где террористы намеревались пересечь границу с Украиной. Все они признали свою вину. Подсудимым предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы. Всего арестовано 8 фигурантов, причастных к этому преступлению.

По последним данным СК, жертвами теракта стали 139 человек, трое из которых – дети. По информации минздрава, всего пострадали 182 посетителя концертного зала.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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