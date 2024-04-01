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Понедельник, 1 апреля 2024, 16:56 мск

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Следственный комитет начал проверку причастности США и Украины к терактам в России

Фото РИА «Новый День»

Следственный комитет (СК) России сообщил о начале проверки по обращению депутатов Госдумы об организации терактов на территории страны со стороны стран Запада во главе с США. Как уточнила пресс-служба ведомства, после тщательного изучения данных будет принято процессуальное решение.

«По итогами рассмотрения обращения депутатов Госдумы А. Л. Красова, Н. М. Харитонова, Я. В. Лантратовой и общественных деятелей А. Г. Дугина и А. Л. Деркача, касающегося необходимости расследования организации, финансирования и проведения террористических актов со стороны США, Украины и других западных стран, направленных против России, в центральном аппарате Следственного комитета РФ организована процессуальная проверка», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее СК заявлял, что получил доказательства связи террористов в «Крокус сити холле», где в результате теракта 22 марта погибли 144 человека, с украинскими националистами.

Москва, Мария Соколова

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