Без сенсаций: думская оппозиция отказалась требовать отставки Набиуллиной

Представители парламентской оппозиции в Госдуме отказались от своих прежних требований отправить в отставку главу Центробанка РФ Эльвиру Набиуллину, которая сегодня выступает перед депутатами с отчетом о работе за 2023 год. Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракции «эсеров» и коммунистов, которые ранее выступали с громкими обвинениями в адрес Банка России и его руководителя в проведении прозападной политики, ограничатся острыми вопросами.

В частности, лидер партии «Справедливая Россия – За правду» и глава фракции «эсеров» Госдуме Сергей Миронов заявил, что его однопартийцы воздержится при голосовании по итогам отчета главы ЦБ. «Мы считаем, что Центральный банк не выполняет свои конституционные обязательства и не решает очень многих вопросов. Мы не согласны с повышение ключевой ставки, потому что это удар по нашей экономике, прежде всего, перерабатывающей промышленности. Рентабельность у таких гигантов, как, например, «КамАЗ» буквально 2,5 процента. Для сравнения – прибыль банков за прошлый год 3,3 трлн рублей. Ну, неплохо устроились наши банкиры», – подчеркнул Миронов.

В то же время политик уточнил, что есть и другие проблемные вопросы. «Курс рубля нас не устраивает. Нас не устраивает, что за счет высокой ключевой ставки не развивается должным образом наша экономика. Мы категорические противники микрофинансовых организаций. Мы убеждены, что люди закредитованы – более 50 миллионов граждан нашей страны имеют кредиты, 30 миллионов – по два и более кредитов. И наше предложение о том, чтобы вообще провести кредитную амнистию для малоимущих, лежит без исполнения. Одним словом – у нас очень много претензий к Центральному банку, поэтому фракция воздержится», – сказал Миронов.

Представитель фракции КПРФ Ольга Алимова также обратила на острые проблемы в финансовой сфере для россиян, которые задают самые жесткие вопросы. «А где у нас обгайдаренные вклады? А кто понес ответственность за то, что золотовалютные резервы ополовинились и они к нас не вернулись? Почему ипотечные кредиты или льготная ипотека может даваться не только тем, кто нуждается в жилье?... И много-много вопросов довольно недовольных… Да Банк работает, много произошло изменений, но вопросов горячих для обычных граждан. В том числе, когда вы уберете микрофинансовые организации?...» – пояснила Алимова.

В то же время на брифинге перед пленарных заседание Госдумы, где должен прозвучать отчет главы Центробанка, представители парламентского большинства в лице «Единой России» высказались в поддержку действий Банка России. Эту позицию поддержал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, сказав, что правительство и Банк России в своем тандеме показали и доказали свою «эффективность».

Напомним, в середине прошлого года ЦБ на фоне падения курса рубля и роста инфляции возобновил повышение ключевой ставки, уровень которой в итоге достиг 16%. При этом неправительственные эксперты и политики неоднократно указывали, что повышение ключевой ставки Центробанка не способно повлиять ни на снижение инфляции, ни на стабилизацию курса рубля, а достигнутый в начале 2023 года промышленный рост будет «обнуляться». При этом парламентская оппозиция в Госдуме настаивает на отставке Набиуллиной за антигосударственную политику и нарушение Конституции, согласно которой Центробанк обязан обеспечивать стабильность курса нацвалюты. Более того, звучали публичные обвинения, что в настоящее время Банк России действует в рамках политики Международного валютного фонда (МВФ) и в интересах зарубежной финансовой элиты. В Госдуме действующую главу Центробанка РФ называли даже «иноагентом».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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