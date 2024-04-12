Россия наращивает экспорт нефти, несмотря на ужесточение санкций – МЭА

В марте Россия увеличила экспорт нефти на 390 тысяч баррелей в сутки на фоне повышения её стоимости, несмотря на ужесточение санкций со стороны США. Об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

По его оценке, добыча российского «черного золота» подросла незначительно. «Объем добычи нефти в России в марте практически не изменился и составил 9,42 млн баррелей в сутки», – говорится в докладе (в феврале он составлял 9,41 млн баррелей в сутки).

В анализе отмечается, что общий объем добычи жидких углеводородов в РФ в марте составил 10,87 млн баррелей в сутки, против 10,86 млн в феврале. При этом средний уровень их добычи в 2023 году агентство оценило в 10,96 млн баррелей в сутки с последующим снижением в 2024-м до 10,67 млн и ростом 2025 году до 10,77 млн баррелей в сутки.

По данным МЭА, в марте благодаря «сильному мировому рынку нефти, устойчивому спросу» вырос экспорт российской нефти, которая в среднем подорожала на $1,8 за баррель, несмотря на ужесточение санкций со стороны США. «Имеющиеся данные по торговле и отслеживанию танкеров за март показывают, что экспорт российской нефти вырос почти на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как поставки основных продуктов упали почти на 200 тысяч баррелей в сутки. Это связано с неоднократными украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы и ремонтными работами», – отмечают в МЭА.

Стоит отметить, что ОПЕК+ исключил данные МЭА из своих расчетов. Как пояснил вице-премьер РФ Александр Новак, это связано с необъективностью агентства по анализу энергорынка.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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