российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 апреля 2024, 13:46 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Россия наращивает экспорт нефти, несмотря на ужесточение санкций – МЭА

В марте Россия увеличила экспорт нефти на 390 тысяч баррелей в сутки на фоне повышения её стоимости, несмотря на ужесточение санкций со стороны США. Об этом говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).

По его оценке, добыча российского «черного золота» подросла незначительно. «Объем добычи нефти в России в марте практически не изменился и составил 9,42 млн баррелей в сутки», – говорится в докладе (в феврале он составлял 9,41 млн баррелей в сутки).

В анализе отмечается, что общий объем добычи жидких углеводородов в РФ в марте составил 10,87 млн баррелей в сутки, против 10,86 млн в феврале. При этом средний уровень их добычи в 2023 году агентство оценило в 10,96 млн баррелей в сутки с последующим снижением в 2024-м до 10,67 млн и ростом 2025 году до 10,77 млн баррелей в сутки.

По данным МЭА, в марте благодаря «сильному мировому рынку нефти, устойчивому спросу» вырос экспорт российской нефти, которая в среднем подорожала на $1,8 за баррель, несмотря на ужесточение санкций со стороны США. «Имеющиеся данные по торговле и отслеживанию танкеров за март показывают, что экспорт российской нефти вырос почти на 400 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как поставки основных продуктов упали почти на 200 тысяч баррелей в сутки. Это связано с неоднократными украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы и ремонтными работами», – отмечают в МЭА.

Стоит отметить, что ОПЕК+ исключил данные МЭА из своих расчетов. Как пояснил вице-премьер РФ Александр Новак, это связано с необъективностью агентства по анализу энергорынка.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Нефть и газ

Крупнейшие страны не сдержали обещание по климату и продолжают вкладываться в ископаемое топливо / Иностранные банки задерживают оплату за нефть из России из-за санкций / США запретили Украине бить по объектам энергетики РФ / Власти 16 штатов США подали иск против Байдена из-за ограничения поставок СПГ / В Оренбургской области при запуске скважин было похищено 48 тонн нефти / В ФРГ призвали вернуться к покупке газа из России / «Виновник – НАТО»: во Франции объяснили закрытие дел о подрыве «Северных потоков» / СМИ узнали, как Россия заместила доходы от поставки нефти в ЕС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Нефть и газ,