Западу аукнулись антироссийские санкции: мировые цены на алюминий рекордно выросли

Введение новых западных санкций, запрещающих новые поставки металлов из России, обернулось резким ростом цен. На Лондонской бирже LME алюминий подорожал на рекордные 9,4%, что является максимальным показателем с момента вступления в силу нынешней формы контракта в 1987 году. Котировки никеля взлетели 8,8%.

Как пишет Bloomberg, повышение стоимости вызвано опасениями по поводу сокращения поставок российских металлов на западные рынки.

Агентство отмечает, что Россия является важным производителем металлов, на ее долю приходится 6% мировых поставок никеля, 5% алюминия и 4% меди. При этом, по данным на март, запасы алюминия на складах LME на 91% состоят из российского металла, меди – на 62%, никеля – на 36%.

Новые ограничения запрещают новые поставки из России всех трех товаров на LME, где устанавливаются мировые базовые цены, а также на Чикагскую товарную биржу.

Сегодня биржевые котировки алюминия на LME колеблются около $2495 за тонну, на никель – $17,17 тысячи за тонну, на медь – $9457,5 за тонну.

Ранее сообщалось, что объем экспорта российского необработанного алюминия в страны Евросоюза в январе 2024 года по сравнению с декабрем прошлого года вырос на 66% – до 26 253 тонн – как раз из-за опасений запрета на поставки из РФ.

Ранее Москва раскритиковала введение новых рестрикций. Как заявлял посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, введение жестких запретов на торговлю российскими алюминием, медью и никелем стало неоправданным и политизированным шагом, который вносит дисбаланс в работу мировых рынков, подключая к ним сателлитов США. При этом по оценке, новыми ограничениями против РФ США сигнализируют Киеву, что соглашаться на переговоры с Москвой по урегулированию конфликта нельзя.

Лондон, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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