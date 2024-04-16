Всё плохо, но скажут, что всё хорошо: внеочередной саммит ЕС готовится поправить имидж фон дер Ляйен

Внеочередной саммит Евросоюза созван исключительно для повышения популярности главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, которая наденется сохранить свою должность на следующие пять лет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказали российские политические эксперты сегодня на пресс-конференции в Москве. По их оценке, накануне выборов в Европарламент представители ЕС наверняка попытаются представить кризисную ситуацию как успех.

В частности, директор ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов обратил внимание, что с некоторых пор «почти всегда политическая повестка оказывается очень важной для всех высокопоставленных встреч в ЕС». «Даже экономическая история все больше играет геополитическими красками. И дело тут не только в российской ситуации, но и в отношениях ЕС с Китаем, и много ещё можно вспомнить, когда мы вроде должны говорить об экономике…» – констатировал он.

«Такое ощущение, что ЕС в лице своих руководителей пока не имеет навыка гибко реагировать на изменения, которые происходят в глобальной экономике и вообще в глобальной сфере. Думаю, Евросоюз будет последним, кто поймет, что мир не просто разворачивается на Восток, а просто появились уже игроки – и это не только Китай. Можно, конечно, скептически относиться к расширенному БРИКС, но в принципе глобальный юг становится совершенно другим, и в обозримой перспективе, пусть даже речь идет о десятилетии, но все равно следующему составу ЕК нужно к этому готовиться – это будет для ЕС пострашнее, чем исход (президентских) выборов (в октябре) на территории США», – считает Кузнецов.

Замдиректора Института Европы РАН Владислав Белов со своей стороны отметил, что внеочередной саммит посвящен нынешней главе Еврокомиссии, которая надеется, что ее кандидатуру вновь выдвинут на этот пост, несмотря на допущенные стратегические ошибки.

«Фон дер Ляйен досталось наследство [Жан-Клода] Юнкера, бывшего председателя ЕК, кстати, достаточно конструктивно настроенного на развитие отношений с РФ… Ничего качественно нового фон дер Ляйен в конце 2019 года не сделала. Был принят европейский зеленый курс, подготовленный до нее. После этого была принята новая промышленная политика, весь цифровой пакет, подготовленные до фон дер Ляйен. Водородная стратегия лета 2020 года фактически была написана (до нее)… А в феврале-марте уже Ляйен показывает низкую профессиональную компетенцию в отношении той угрозы, которая пришла на территорию ЕС – пандемия ковид. Были разработки, предупреждения, было ясно в феврале, что надо принимать меры и фон дер Ляйен не успевает со своими коллегами это сделать… В 20-21 годах идут поправки в цифровую, промышленную, водородную стратегию, неудачные, кстати. И мы подходим к завтрашнему саммиту, где бизнес настаивает на том, что с 2019 по 2024 год в рамках европейского зеленого курса и последующих документов, принятых ЕК, были сделаны грубейшие ошибки», – рассказал он.

«К сожалению, молчат ещё про те ошибки, которые делались в рамках геополитических вызовов, связанных с конфликтом вокруг Украины, грубейшие ошибки, которые привели к тому, что теперь называют тенденцией к деиндустриализации. Высокие цены на энергоносители в купе с бюрократической нагрузкой, миграционными издержками поставили ЕС в весьма невыгодное положение по сравнению с двумя другими пространствами – североамериканским и китайским, где уже бизнес говорит, что за эти 5 лет с нами особенно никто не общался, никто не спрашивал и на сегодня мы – бизнесмены вынуждены выводить наши капиталы за пределы правовой юрисдикции ЕС и входящих в него стран, где политика ЕК выталкивает национальные капиталы за пределы ЕС», – подчеркнул Белов.

«В эти два дня будут пытаться спасти имидж фон дер Ляйен, чтобы к июню месяцу создать образ компетентного руководителя комиссии, которая беседует, советуется, дискутирует проблемы с бизнесом с цельюполагания процветания, повышения производительности труда, ускорения экономического роста, а ещё с ними – повышения качества жизни граждан… Все плохо, но пытаться будут делать, что всё не так плохо. Будем говорить, что будут пытаться делать, что всё хорошо. По крайней мере, так уверяет фон дер Ляйен», – заключил Белов.

Внеочередной саммит Евросоюза пройдет 17-18 апреля. На нем будут обсуждаться проблемы экономики и конкурентоспособности ЕС перед выборами в Европарламент, которые намечены на июнь.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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