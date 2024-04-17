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Среда, 17 апреля 2024, 12:59 мск

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Евросоюз резко увеличил закупку российских удобрений

Фото: ec.europa.eu

Европейские государства резко увеличили импорт российских удобрений до максимальных с декабря 2022 года 167 млн евро, следует из расчетов РИА «Новости» по данным европейской статистики по итогам февраля.

Как уточняется, крупнейшим покупателем третий месяц подряд остается Польша, нарастившая в феврале импорт на 38% – до 44 млн евро, что стало максимумом с декабря 2021 года.

При этом сильнее всего увеличился импорт российских удобрений в Бельгию – почти в пять раз, до 24 млн евро. Румыния нарастила поставки в 2,4 раза – до 10,3 млн евро, а Болгария – в 2,1 раза, до 5,2 млн евро. В 1,8 раза вырос импорт российских удобрений в Германию, которая в конце зимы ввезла их на 20 млн евро.

В целом ЕС в феврале приобрел 521,3 тысячи тонн российских удобрений на 167,4 млн евро, что больше показателя месяцем ранее на 16% в физическом и 21% в денежном выражении. Это стало максимумом с декабря 2022 года, когда было куплено удобрений на 185,3 млн евро.

Брюссель, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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