Москва и Баку подтвердили вывод российских миротворцев из Карабаха

В Кремле и Баку подтвердили официальное решение о досрочном выводе российских миротворцев с территории Карабаха. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков ответил утвердительно, на вопрос о выходе ВС РФ, а помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев уточнил, что решение принято высшим руководством двух стран.

«Высшее руководство обеих стран приняло решение о досрочном выводе с территории Азербайджана российского миротворческого контингента, который был временно дислоцирован здесь на основании трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года. Процесс уже начался», – сказал Гаджиев, слова которого цитирует азербайджанское агентство «АзерТадж».

«Министерства обороны Азербайджана и России принимают соответствующие меры по исполнению данного решения», – добавил помощник президента Азербайджана.

Российская миротворческая миссия находилась в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года президента Азербайджана, премьер-министра Армении и главы российского государства.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха начался после распада СССР и продолжался до сентябрьской спецоперации Баку, после которой президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна восстановила свою территориальную целостность. Власти непризнанной республики объявили о «самороспуске» с 1 января 2024 года. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, которые включают Карабах.

Баку – Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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