российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 мая 2024, 17:44 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

МИД России подтвердил возможность удара по военным объектам Британии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Россия на удары киевского режима британским оружием по территории РФ оставляет за собой право атаковать британские военные объекты на Украине и за ее пределами. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о легитимности подобных действий Киева являются «чем-то безумным».

«Если подобный сценарий будет реализован, то наша страна, Российская Федерация, оставляет за собой право отвечать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, находящиеся как на территории Украины, так и за ее пределами, – военные объекты, вооружения и так далее. Как говорится, они напросились и получили», – заявила Захарова в интервью ТАСС.

Представитель МИД РФ напомнила высказывание Кэмерона о том, что Лондон считает легитимным использование британского вооружения киевским режимом для нанесения ударов по российской территории. «Это что-то абсолютно безумное. Но помимо всего прочего, (это заявление) не только нелегитимное, но плюс еще и алогичное, потому что сама Британия заявляла буквально противоположное не так давно», – подчеркнула она.

«Вы же помните драматургию вокруг этого вопроса, когда это заявление [Кэмерона] сначала появилось на лентах британского информационного агентства, затем, провисев там два часа, было изъято, прямо вся целая статья была изъята с заявлениями Кэмерона. И через несколько часов, видимо, после баталий, которые происходили, я уверена, на Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра Великобритании), в Форин-офисе (МИД Великобритании) и штаб-квартире непосредственно агентства Reuters, было решено не жертвовать реноме британское информационного агентства, а все-таки опубликовать эту цитату, которая была произнесена», – уточнила представитель МИД РФ.

«Мы отреагировали тогда сразу, соответствующая реакция была по дипломатическим каналам предъявлена миру в виде вызова посла. И, собственно говоря, Россия не просто вызвала его, чтобы пожурить, а абсолютно однозначно ответила британскому послу на соответствующие заявления реакцией той, о которой мы сказали», – заключила Захарова.

Накануне в МИД РФ был вызван посол Великобритании в России Найджел Кейси, которому был выражен решительный протест в связи с заявлением Кэмерона в интервью агентству Reuters о праве Украины наносить удары по территории РФ британским оружием.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Финляндия назвала условие для открытия границы с Россией / «Мы никому не угрожаем»: Россия ответила «слетевшему с катушек» Западу / СМИ узнали о расколе в ЕС из-за отношения к инаугурации Путина / Китай поддержит «мирную конференцию по Украине», если в ней будет участвовать Россия / Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией / Глава итальянского минобороны призвал к мирным переговорам с Россией из-за провала санкционной политики / Европа требует от Китая добровольного сокращения экспорта / В Евросоюзе инициировали введение торговых санкций против Израиля

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Европа, Украина,