МИД России подтвердил возможность удара по военным объектам Британии

Россия на удары киевского режима британским оружием по территории РФ оставляет за собой право атаковать британские военные объекты на Украине и за ее пределами. Об этом заявила сегодня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о легитимности подобных действий Киева являются «чем-то безумным».

«Если подобный сценарий будет реализован, то наша страна, Российская Федерация, оставляет за собой право отвечать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, находящиеся как на территории Украины, так и за ее пределами, – военные объекты, вооружения и так далее. Как говорится, они напросились и получили», – заявила Захарова в интервью ТАСС.

Представитель МИД РФ напомнила высказывание Кэмерона о том, что Лондон считает легитимным использование британского вооружения киевским режимом для нанесения ударов по российской территории. «Это что-то абсолютно безумное. Но помимо всего прочего, (это заявление) не только нелегитимное, но плюс еще и алогичное, потому что сама Британия заявляла буквально противоположное не так давно», – подчеркнула она.

«Вы же помните драматургию вокруг этого вопроса, когда это заявление [Кэмерона] сначала появилось на лентах британского информационного агентства, затем, провисев там два часа, было изъято, прямо вся целая статья была изъята с заявлениями Кэмерона. И через несколько часов, видимо, после баталий, которые происходили, я уверена, на Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра Великобритании), в Форин-офисе (МИД Великобритании) и штаб-квартире непосредственно агентства Reuters, было решено не жертвовать реноме британское информационного агентства, а все-таки опубликовать эту цитату, которая была произнесена», – уточнила представитель МИД РФ.

«Мы отреагировали тогда сразу, соответствующая реакция была по дипломатическим каналам предъявлена миру в виде вызова посла. И, собственно говоря, Россия не просто вызвала его, чтобы пожурить, а абсолютно однозначно ответила британскому послу на соответствующие заявления реакцией той, о которой мы сказали», – заключила Захарова.

Накануне в МИД РФ был вызван посол Великобритании в России Найджел Кейси, которому был выражен решительный протест в связи с заявлением Кэмерона в интервью агентству Reuters о праве Украины наносить удары по территории РФ британским оружием.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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