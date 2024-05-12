российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 12 мая 2024, 19:25 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Теракт в Белгороде на совести Зеленского – МИД России

Обстрел гражданской инфраструктуры в Белгороде, где сегодня в результате ракетной атаки обрушился подъезд многоэтажного жилого дома, соответствует почерку преступной группировки во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Теракт в Белгороде – ещё одно кровавое звено в цепочке преступлений киевского режима. Прицельный обстрел мирных жителей, гражданской инфраструктуры, жилых домов, больниц, школ, социальных объектов стали почерком преступной группировки Зеленского, за которой стоят западные спонсоры», – подчеркнула Захарова в своем телеграм-канале.

Напомним, ракетная атака на Белгород, которая привела к обрушению жилого дома, произошла около 11:40 мск. По данным министерства обороны РФ, всего с украинской стороны было выпущено 12 ракет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

После обрушения подъезда жилого многоэтажного дома в Белгороде удалось спасти 12 человек, в числе которых 2 ребенка, сообщили в МЧС. В ведомстве также уточнили, что при проведении поисково-спасательных работ произошло повторное обрушение кровли здания. По предварительным данным, которые приводит ТАСС со ссылкой на источники, пострадали до 17 человек. Под завалами могут находиться люди.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

Под завалами могут оставаться люди: из-под разрушенной многоэтажки в Белгороде извлекли тела погибших / Погибшие пока не обнаружены: после сегодняшних обстрелов ВСУ в Белгороде пострадали 19 человек, в том числе двое детей / Над Белгородской областью сбиты ещё два украинских беспилотника / ВС РФ взяли под контроль ещё четыре населенных пункта в Харьковской области и подбили очередной «Abrams» / Армия России уничтожила 5 военных вертолетов в Днепропетровской области и сбила МиГ-29 / После обстрела и обрушения подъезда многоэтажки в Белгороде возбуждено уголовное дело о теракте / В Белгороде после обрушения многоэтажки пока удалось спасти 12 человек (ВИДЕО) / Белгород обстреляли ракетами «Вампир», «Точка-У» и «Ольха» – Минобороны

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,