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Среда, 22 мая 2024, 16:56 мск

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Евросоюз не отдаст России доходы от замороженных активов даже после завершения режима санкций

Фото: ec.europa.eu

Европейский союз не намерен отдавать России доходы от замороженных активов даже после снятия санкций. Европа не будет относить эти средства суверенным активам. Решение вступит в силу 23 мая.

«Непредвиденные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центральному банку России в соответствии с действующими правилами даже после отмены запрета на операции. Таким образом, они не являются суверенными активами. Следовательно, правила защиты суверенных активов не применимы к этим доходам», – говорится в документе, который опубликован в официальном журнале ЕС.

Накануне и.о. постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Брюссель, приняв решение об экспроприации доходов от активов РФ, возвел воровство в ранг инструментов своей внешней политики, но ему, рано или поздно, придется вернуть все активы, которые он украл.

Сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что даже урезанный вариант изъятия средств России в виде доходов от активов в Евросоюзе (ЕС) – это экспроприация, которая повлечет последствия. «В нашем видении [решения Брюсселя] ничего не меняется. И урезанный вариант [изъятия средств] является не чем иным, как экспроприацией. Конечно, мы будем сейчас внимательно отслеживать, как это все будет реализовываться», – заявил Песков (цитата по ТАСС), добавив, что «продолжается процесс оценки последствий и ответа в том виде, в котором он будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам».

Евросоюз накануне одобрил план по использованию доходов от российских активов для обеспечения Украины оружием. Предполагается, что на поддержку киевского режима будет направлено 90% из €3 млрд.

Брюссель, Елена Володина

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