«Лучше Кудрина и Чубайса»… Спикер Госдумы снова выступил в защиту Силуанова

Действующий министр финансов Антон Силуанов лучше своих предшественников – соратников по либеральным взглядам Алексея Кудрина и Анатолия Чубайса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе дискуссии с депутатом Госдумы от КПРФ Николаем Коломейцевым на слушаниях о концепции реформы налоговой политики.

«Вы министр, который слышит депутатов. С вами работать намного проще, чем с предшественником», – отметил спикер, обращаясь к Силуанову.

При этом Володин обратился к Коломейцеву со словами, что «оппозиционная фракция завидует нам, что такой у нас министр Силуанов, потому что к нему претензий нет, можно лишь говорить о каких-то пожеланиях». «В сравнении с Кудриным, полностью с вами согласен, и с Чубайсом – он намного лучше, отличается в хорошую сторону, тем более никогда никуда не уедет, здесь у него все», – пояснил спикер Госдумы.

Как сообщал «Новый День», представители парламентской оппозиции в Госдуме, в том числе из фракции КПРФ и «Справедливой России», регулярно выступают с жесткой критикой в адрес Силуанова. Депутаты неоднократного требовали его отставки и даже называли его иностранным агентом.

Москва, Мария Соколова

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