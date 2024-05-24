Запад провоцирует на Балканах новое обострение: МИД России назвал антисербской резолюцию ГА ООН о «геноциде» в Сребренице

МИД России считает принятую накануне Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию о «геноциде» в Сребренице очередной безответственной попыткой западников переписать историю и закрепить отвечающую их геополитическим интересам трактовку обстоятельств, связанных с межнациональным конфликтом на территории бывшей Югославии.

Как подчеркивается в заявлении российского внешнеполитического ведомства, «резолюция носит ярко выраженный политизированный и антисербский характер». «За демагогическими рассуждениями гуманитарного характера отчетливо прослеживается намерение возложить всю ответственность за югоконфликт на сербский народ, тем самым наказать его за свободомыслие, самостоятельность и нежелание «прогибаться» под натовские распоряжения. При этом инициаторы принятия Генассамблеей ООН данного документа имеют наглость заявлять, что его цель – способствовать межнациональному примирению и единству трех государствообразующих народов БиГ (бошняков, сербов и хорватов)», – констатировал МИД России.

При этом в Москве выразили убеждение что «эффект будет обратным заявленному». «Авторы резолюции и те, кто проголосовал за нее, не могут не знать о сложной ситуации в БиГ, где на протяжении длительного времени грубо попираются легитимные интересы Республики Сербской (один из двух энтитетов БиГ). Принятый Генассамблеей документ только усугубит существующие разногласия и усилит конфликтный потенциал на Балканах. Под угрозой – Дейтонское мирное соглашение, которое лежит в основе государственности Боснии и Герцеговины», – подчеркивается в заявлении.

«Россия вместе с единомышленниками пыталась вразумить авторов антисербской затеи. В ходе инициированного нами 30 апреля открытого заседания СБ ООН привлекли внимание Совета к угрозам Дейтонскому соглашению, в том числе вследствие принятия резолюции по Сребренице. Ни нас, ни сербов западники слушать не захотели. Пагубные последствия остаются на их совести», – заявил МИД России.

Согласно тексту принятой резолюции, Генассамблея ООН «постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно». Документ «безоговорочно осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события» и «настоятельно призывает государства ООН сохранять установленные факты, в том числе действуя через свои системы образования».

Как отмечали эксперты, миф о «геноциде в Сребренице», по сути, призванный приравнять сербов к фашистам, был придуман в недрах нью-йоркской консалтинговой фирмы «Радер Финн Глобал Паблик Эфферс» более четверти века назад по той же технологии, по которой в 2006-м раскручивалась кампания крупнейшего лондонского PR-агентства «Белл Поттинджер» по «отравлению Литвиненко».

Москва, Елена Володина

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