Миф о «геноциде в Сребренице»: Западу не удалось приравнять сербов к фашистам

Неучастие или недостаточное участие в балканских процессах неоднократно выходило боком официальной Москве. Одним из поводом для более активного проведения Россией собственной политической линии могло бы стать недавнее заключение международной экспертной комиссии, которая развенчала миф о «геноциде в Сребренице». Об этом пишет в своей статье для газеты «Ведомости» политолог, основатель проекта «Балканист.ру», директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

РИА «Новый День» приводит эту публикацию полностью:

Сербы больше не могут считаться «геноцидным» народом. Такое решение вынесла независимая международная комиссия по изучению страданий народов в Сребренице (Республика Сербская, Босния и Герцеговина) в период с 1992 по 1995 год. В своём отчёте она признала, что 11 июля 1995 года в Сребренице не было геноцида, равно как и не было «отдельных преступлений геноцидного характера».

Миф о «геноциде в Сребренице», по сути, призванный приравнять сербов к фашистам, был придуман в недрах нью-йоркской консалтинговой фирмы «Радер Финн Глобал Паблик Эфферс» более четверти века назад по той же технологии, по которой в 2006-м раскручивалась кампания крупнейшего лондонского PR-агентства «Белл Поттинджер» по «отравлению Литвиненко». Тогда, в апреле 1993-го её бывший директор Джеймс Харф рассказывал французскому журналисту Жаку Мерлино о том, как он умудрился в короткие сроки сделать сербов фашистами: «Наша работа не заключается в проверке информации. Наша работа ускорить циркуляцию выгодной нашему клиенту информации, четко целясь. Мы представили сербов нацистами Второй мировой и попали в десятку, в цель! Сразу заговорили об этнических чистках, о газовых камерах Аушвица». Российскому читателю в 2006 году об этом первым рассказал обозреватель-балканист Первого канала Евгений Баранов.

И данный миф, наконец, развенчан – спасибо израильтянам. Автором развенчивания выступил израильский историк Гидеон Грейф вместе со своей командой, которые несколько лет вели своё независимое расследование по заказу правительства Республики Сербской. Что характерно, представители мусульмано-хорватской федерации, составляющей вторую часть Боснии и Герцеговины, работу комиссии предпочли проигнорировать.

О чём это говорит, кроме того, что «конец истории», предсказанный Фукуямой, даже на Балканах уже не актуален?

Прежде всего, о том, что сербы сделали ещё один шаг к тому, чтобы отстоять своё право на собственную версию истории, на своих героев и победителей. Антисербская истерия в западных СМИ довольно успешно транслировалась более четверти века и её жертвами стало огромное количество политиков. Не стал исключением даже президент России Владимир Путин, дважды сравнивавший угрозу мирному населению Донбасса со стороны Вооружённых Сил Украины с пресловутой Сребреницей, что в его устах становилось синонимом геноцида.

Вполне логичным выводом из этого могло бы стать заключение о том, что сербы могут претендовать на статус новых евреев ХХI века. Гонимые и угнетённые, а потому втройне имеющие право на свой кусок Земли Обетованной – в составе Республики Сербской или даже объединения Сербии с Республикой Сербской в среднесрочной перспективе, о чём не устаёт говорить сербский представитель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Вывод не бесспорный, но вполне очевидный – и коль скоро именно Запад приветствовал разделение бывшей Югославии по национальным квартирам, то ему следует уважать право не только албанцев, но и сербов на воссоединение. Балканские границы никогда не отличались особой устойчивостью, и как бы ни старались официальные Берлин или Москва зафиксировать в моменте эти временные границы, логика истории неумолима. Подлинный мир на Балканах настанет ровно тогда, когда все проживающие там народы объединятся в пределах своих этнических границ, либо будут объединены твёрдой наднациональной рукой нового Броза Тито, который при всём уважении пока не просматривается. Да, можно сказать, что сербский президент Александар Вучич местами эффективно его копирует. Правда с поправкой на масштаб страны и населения Сербии, втрое меньшее, чем в Югославии. Но совершеннейшая недоговороспособность косовских властей не позволяют ему снять проблему бывшей автономии, вернув под контроль Белграда населённые сербами районы самопровозглашённой республики Косово. Принципиальное невмешательство в переговорный процесс со стороны Москвы и нежелание Берлина «менять административные границы в Европе» сохраняют замороженный конфликт потенциально взрывоопасным. С чем связана такая политика, кроме стремления определённых, прежде всего, европейских сил сохранить рычаг управления конфликтом в своих руках, не очевидно. Тем временем, в балканскую игру начинает активно включаться Китай, который главным своим соперником на Балканах видит Россию, и вот уже балканские элиты начинают постепенно присягать на верность Пекину.

Неучастие или недостаточное участие в балканских процессах неоднократно выходило боком официальной Москве. Потому сегодня, когда международная комиссия с израильтянином во главе выдала свою резолюцию по Сребренице, было бы правильно подключиться к распространению такой точки зрения. Ведь именно Россия с её многовековой историей мирного межрелигиозного и межнационального сосуществования разных народов в различных регионах могла бы стать примером для балканских стран. Тем самым, увеличив там своё влияние. Если бы была на то политическая воля.

Москва – Белград, Светлана Антонова

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