Генассамблея ООН приняла резолюцию «о геноциде в Сребренице»

Генеральная ассамблея ООН в четверг, 23 мая, приняла резолюцию о «геноциде в Сребренице», которую продвигали представители Боснии и Герцеговины, Руанды и Германии, соавторами проекта документа выступили в основном западные страны, – сообщают СМИ.

За резолюцию Генассамблеи ООН под названием «Международный день размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице» проголосовали 84 страны, против – 19 государств, в том числе Россия и Китай, воздержались от голосования 68 стран.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя принятую инициированную ФРГ резолюцию по Сребренице, сказал: «У Германии нет морального права упоминать термин «геноцид».

В свою очередь, в руководстве Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) уже заявили, что «резолюция провозглашает сербов «геноцидным народом» и ставит вопрос о легитимности само существования РС БиГ».

Согласно тексту принятой резолюции, Генассамблея ООН «постановляет провозгласить 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице и отмечать его ежегодно». Документ «безоговорочно осуждает любое отрицание геноцида в Сребренице как исторического события» и «настоятельно призывает государства ООН сохранять установленные факты, в том числе действуя через свои системы образования».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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