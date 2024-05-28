В Госдуме опасаются, что налоговая реформа Силуанова больно ударит по среднему классу

Налоговая реформа, концепцию которой на прошлой неделе представил в Госдуме министр финансов РФ Антон Силуанов, может «залезть в карман» среднего класса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», о таких опасениях заявил лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов, выступая сегодня на брифинге перед пленарным заседанием нижней палаты парламента.

«Были парламентские слушания, но министр финансов ничего не сказал. Сказал, что всё будет хорошо. Но мы не услышали, с какого уровня начнется прогрессия (налога на доходы физлиц). Попытка опять залезть в карман среднему классу и даже людям, худо-бедно немножко зарабатывающим, – это неправильная позиция. Здесь необходимо действительно брать прогрессивную шкалу и повышенные налоги с тех, кто действительно получает много денег», – подчеркнул политик.

Напомним, на прошлой неделе в Госдуме прошли парламентские слушания, где Силуанов представил основные направления предстоящей налоговой реформы. Выступивший от фракции КПРФ Николай Коломейцев назвал это мероприятие «выпуском пара» и призвал собраться на обсуждение после появления конкретных предложений со стороны минфина. При этом парламентарий подчеркнул, что любое реформирование налоговой системы может «обнулить» всего одно решение совета директоров Центробанка, и заявил, что в России продолжается «воровство будущего» при отсутствии ответственности для органов власти за принятие решений.

Москва, Мария Соколова

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