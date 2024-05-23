«Мы уже 20 лет воруем будущее»: налоговую реформу в России может «обнулить» одно решение Центробанка

Любое реформирование налоговой системы может «обнулить» всего одно решение совета директоров Центробанка. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил замглавы фракции КПРФ в Госдуме Николай Коломейцев на парламентских слушаниях по поводу налоговой реформы. По его оценке, в России продолжается «воровство будущего» при отсутствии ответственности для органов власти за принятие решений.

«При столь важном и нужном обсуждении (справедливой налоговой системы) отсутствует один очень важный субъект, который может обнулить ключевой ставкой, плавающим курсом и таргетированием любые ваши усилия ровно за одно решение совета директоров банка. Поэтому, когда будем утверждать проект (реформы Налогового кодекса), ЦБ вот здесь (в Госдуме) должен сидеть. Мы глубоко убеждены, что, кроме Налогового кодекса, надо обсуждать и Бюджетный кодекс, кредитно-денежную политику, таможенную политику и валютное регулирование», – подчеркнул Коломейцев.

Парламентарий назвал три главные, по его мнению, критерия оценки справедливости будущего Налогового кодекса. «Средняя зарплата в Москве 135 тысяч (рублей), а в двух третях регионов – 45. Ну и где же справедливость? От НДФЛ кто получит? Москва, Питер, обозначенные вами регионы? Поэтому первое, с чего надо начинать справедливость, это выравнивание бюджетной обеспеченности. Второе… регистрироваться там, где нефть, уголь, газ добывают и платить налоги там. Третье… большая часть стран мира ориентируется на отложенный спрос, а у нас с вами неадекватный минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Литва, Эстония, Латвия в 3,5-5 раз выше МРОТ, чем у нас. В результате, мы вроде повышаем на 18-20%, но кто из сидящих в зале на 19 тысяч, заплатив ЖКХ, купив одежду, полечившись, сможет прожить? Никто!» – констатировал он.

«Без производства ничего не будет. Основным нормативным документом является уточненный указ президента от 7 мая. Но, к сожалению, у нас необязательность пока не карается ничем. Если в 2012 году были прекрасные 12 «майских» указов, они многие в полной мере не выполнены. Поэтому надо поднять ответственность. 30 лет рентные отрасли и первый передел – металлургия и химия – имели колоссальные преференции перед обрабатывающими отраслями. Примерно в 3,5 раза налогообложение на них было меньше. А с учетом зарплатных налогов шло удушение обрабатывающих отраслей. Меньше 59% налогообложения не было ни на одном обрабатывающем предприятии, а чем сложнее – (доходит) до 93%», – пояснил депутат.

Коломейцев полагает, что «проблема будет в том, чтобы теперь вернуть обрабатывающим отраслям преференции», а ставку НДФЛ – вернуть на высокий уровень. «Чтобы это сделать квалифицировано, надо об импортозамещении не говорить 20 лет, а должны появиться программы импортозамещения, которые должны вернуть в Муром и еще 100 тысяч малых и средних городов градообразующие предприятия. Это без бюджета и банковской системы невозможно сделать. Это вернет и работу, и людей из Москвы, Питера и других областных центров. И именно это является главным залогом нашего будущего могущества. Но для этого нужна справедливость. В странах «Двадцатки» мы единственные, у кого плоская система налогообложения. В странах «Семерки» меньше 52% максимального порога нет. Мы с вами в 2001 году переходили на плоскую с 35%. А сегодня робко говорим – 30% – ой, это так много. Да ничего не много», – считает он.

«Посмотрите на китайцев. Они за последние 10 лет 800 млн вывели из нищеты за счет того, что у них 7 градаций подоходного налога. А мы шесть законов вносили – на все отрицательные заключения Минфина и правительства. Столько же вносили «Справедливая Россия» и ЛДПР. Все отвергли. Причем, мы разные предлагали – и до 28, и до 35, до 45, но везде те, кто получает минимальный размер оплаты труда, не должны подоходный налог платить. Это аксиома. Потому что такой мизерный МРОТ, что в принципе это неадекватен», – уточнил Коломейцев.

«Ну и самое главное, справедливость в чем заключается? Не в том, чтобы 150 налоговых режимов, которые у нас были и никакого эффекта не дали, оставить. Для этого надо поручить всем 150 налоговым льготным режимам дать эффект и с кого спросить», – полагает коммунист.

При этом парламентарий обратился к присутствующему на слушаниях главе Российского союза промышленников и предпринимателей Александру Шохину. «Александр Николаевич, у нас специально для ваших товарищей созданы два офшора – на островах Русский и Октябрьский. Что-то ваши коллеги не торопятся. А мы 5 трлн только дивидендов выводим в офшоры. И самое главное, с моей точки зрения и наших экспертов, – мы уже 20 лет воруем будущее. Я имею в виду амортизационные отчисления. 10 трлн за прошлый год насчитали. В 2006 году упразднили департамент амортизации в Минэкономразвития и сняли уголовную ответственность за нецелевое использование. Вот отсюда началось – перевод прибыли в офшоры. 5 трлн, можете себе представить... Вот вам сразу нахожу ни на чем. Для этого надо обязательность целевого использования и уголовная ответственность», – заявил депутат.

«Мы сегодня делаем предварительный выпуск пара и сбор хотелок. Давайте, когда соберете (предложения) и внесете закон (в Госдуму) – ещё одни слушания, но с Центробанком. И одновременно его послушаем, какие у него мысли по поводу понижения ключевой ставки, отмены плавающего курса и конечно же ответственности за рост экономики», – заключил Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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