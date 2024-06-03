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Понедельник, 3 июня 2024, 15:22 мск

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В Госдуму поступил пакет законопроектов о налоговой реформе

В нижнюю палату российского парламента поступили законопроекты по совершенствованию налоговой системы, которые ранее представило министерство финансов. Документы направлены в профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам.

«Этим пакетом вносятся поправки в закон о бюджете на 2024 год, одновременно вносятся изменения в Бюджетный кодекс, в закон о ежегодной выплате работающим родителям, изменяется закон о пенсионном обеспечении военнослужащих, совершенствуется налоговая система», – пояснил глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров.

По его словам, пакет состоит из пяти законопроектов, Госдума рассмотрит его, включая налоговые поправки, в течение 30 дней.

На прошлой неделе правительство утвердило предложения Минфина об изменении налогового законодательства, которое предусматривает введение, в том числе, прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц.

Как считают представители фракции КПРФ в Госдуме, налоговая реформа, которую презентовало министерство финансов РФ, выглядит сомнительно без изменения общей финансово-экономической политики.

Москва, Елена Володина

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