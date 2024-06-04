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Вторник, 4 июня 2024, 11:47 мск

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В Подмосковье задержаны более 200 нелегальных мигрантов

В деревне Борисовка в городском округе Подольск на стройке жилого комплекса задержаны более 200 нелегальных мигрантов. Об этом сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В ходе рейда к административной ответственности привлечено 218 уроженцев ближнего зарубежья по статьям 18.10 и 18.8 КоАП РФ. Девяносто три мигранта работали на территории региона без патента, а 127 иностранцев уклонились от выезда за пределы России по истечении срока пребывания. В отношении 56 приезжих судом принято решение об административном выдворении за пределы страны, а на остальных наложены штрафы в размере от 5 до 40 тысяч рублей», – уточнила Петрова.

По ее словам, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен организатор незаконной деятельности – 28-летний уроженец одной из стран Центральной Азии. В отношении подозреваемого дознавателем Отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Елена Володина

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Метки / Нелегальная миграция

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