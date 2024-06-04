Конкуренция лоббистов: электоральное пространство в России выведено за скобки

Предстоящие в сентябре региональные выборы в России будут носить агитационно-пропагандистский характер с оценкой вклада отдельного губернатора в повышение и закрепление рейтинга федеральной власти. Такое мнение высказал в комментарии РИА «Новый День» политолог, глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. По его оценке, в Кремле уверены в управляемости регионов и стабилизации внутриполитической системы, хотя электоральное пространство в России уже выведено за скобки.

Эксперт обратил внимание на ситуацию с последними отставками губернаторов, которая, по его мнению, позволяет понять, что в Кремле, в первую очередь, глава государства «абсолютно уверен в полной и тотальной политической управляемости в регионах России». «Он уверен, особенно после своей победы, что управление внутренней политики контролирует ситуацию полностью, до конца и уверенно. Ведь что такое новый варяг, которого прислали в регион, неизвестный избирателям? Всегда был какой-то подготовительный период. Ранее ВРИО заводили в регионы по осени, фактически за год, или зимой – в декабре-январе. Сейчас с этим не напрягаются – три месяца осталось до выборов, получите ВРИО, распишитесь и ведите его. Это очень симптоматичное явление, которое говорит о том, что внутренняя политика для Кремля не является сейчас ни проблемой, ни первостепенной задачей, ни сферой, где могут подстерегать какие-то угрозы, с их точки зрения», – пояснил Старовойтов.

«В этом плане я бы зафиксировал, что перед ЕДГ-2024 система достигла такой степени стабилизации с точки зрения архитекторов и менеджеров этой системы и, в первую очередь, главы государства, что она вообще не вызывает беспокойства у них. Вот что самое важное. Они не беспокоятся по поводу того, а что будет у нас, если мы сейчас Хорохордина уведем, поставим какого-нибудь Петрова-Иванова-Сидорова, а местные элиты его не примут, избиратели не знают, а местные коммунисты выдвинут сильного кандидата, не получим ли мы вторую Хакасию… Таких рисков, очевидно, нет. Ситуация полностью стабилизирована с точки зрения баланса провластных и оппозиционных политиков, а также управляемости в медиасфере. Такой гомеостаз наступил в политической сфере. Трудно сказать, хорошо это или плохо. Мы ж понимаем, что такая монополизация с точки зрения развития всегда вредна, но с точки зрения управления она полезна. Это если говорить о фоне, на котором сейчас будут развиваться выборы этого года. Это главное», – подчеркнул политолог.

Как считает Старовойтов, в таких условиях межпартийной конкуренции на предстоящих выборах не будет. «Никакой [лидер КПРФ Геннадий] Зюганов не думает сейчас, что он может поставить своего кандидата на выборах губернатора и он разорвет власть. Ни одна партия не ставит сейчас своей задачей создавать власти проблему или формировать альтернативную повестку, или предлагать избирателям иные пути решения государственных проблем. Абсолютно нет. Есть государственная власть и есть разные игроки в этом политическом театре. Но это не значит, что политическая конкуренция исчезла. Она сохранена. Например, сейчас мы видели, как влиятельные группы конкурировали за расстановку мест в правительстве, определяя туда кандидатов, борясь за посты, за сферы влияния. Это реальная политическая конкуренция, но только она проходит не в электоральном поле, а в пространстве лоббистских разного рода решений», – уточнил он.

«Политическая конкуренция, конечно, есть между политиками, которые хотят играть более значимую роль в государственных раскладах. Например, перед 2026 годом мы увидим конкуренцию депутатов за то, чтобы сохранить свои места в Госдуме. И уже сейчас политические партии начали такую борьбу, потому что никому не хочется набрать меньше 5% и вылететь из Думы, что напрямую, например, касается «Справедливой России». Сейчас есть две партии, которые очень хотят остаться в Думе – «Справедливая Россия» и «Новые люди», у которых плюс-минус 5%. Это прямая политическая борьба, где применяются разного рода, в том числе, и электоральные технологии, потому что там это нужно. Но это не является главным полем битвы. Главное поле битвы – это усиление собственного влияния высшими политическими группами. Тот же губернатор, если раньше он понимал, что ему надо решать вопросы и во внутриэлитных раскладах, и в электоральном пространстве, то сейчас электоральное пространство выведено за скобки, стабилизировано, и надо решить только вопрос с большими людьми в высоких кабинетах», – добавил политолог.

В этой связи эксперт подчеркнул, что в этом году на выборах главным будет не явка избирателей, а процент поддержки губернатора. «Кроме того, есть задача не перепрыгнуть президентский результат. То есть – выборы надо делать аккуратно, чтобы губернатор не набрал больше президента, что будет выглядеть просто некрасиво. Также задача подтвердить политическую управляемость, но в этом году она не главная. Потому что главные выборы в этом году состоялись, и всё, что нужно сказать про политическую управляемость в регионах уже сказано и подтверждено на практике», – отметил он.

«Еще один важный момент, это отсутствие политических скандалов внутри регионов с ведущими политическими силами. То есть – надо будет как-то умирить коммунистов, ЛДПР в зависимости от того, в каком регионе кто громче будет кричать. Важно добиться позитивного эмоционального фона, чтобы избиратели были счастливы к сентябрю и в регионах не возникло локального протеста. Протеста даже не против кандидата в губернаторы, а по ситуационной проблеме. Например, свалку построили и люди выражают свою позицию против мусорного полигона, и они голосуют против власти вообще. Чтобы таких ситуаций не возникало, губернаторы должны будут формировать благоприятный инфраструктурный фон, чтобы с дорогами все было понятно, пособия выплачивались, свалку никакую не организовали, школы открылись вовремя, медицина была налажена и так далее, чтобы не вызывать локальные очаги недовольства, которые могут испортить общую картину», – уточнил эксперт.

«Компания по выборам глав регионов в 2024 году будет чисто технического плана, но построенная таким образом, чтобы вложения в избирательную кампанию были вложением в рост рейтинга власти вообще – не только региональной, но и федеральной. Если угодно, не выборная кампания, а агитационно-пропагандистская. Те главы регионов, которые этого не поймут и не будут заниматься инвестициями в общие федеральные задачи создадут себе, скажем так, не очень хороший фундамент. Полстраны будет закрыто этой агитационной кампанией, где «Единая Россия» будет играть ведущую политическую роль, прокачивать те смыслы, которые нужны. Остальные партии будут на подтанцовке, но тоже должны будут выполнять эту задачу», – заключил Старовойтов.

Москва, Мария Соколова

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