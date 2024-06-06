Интрига исходит сверху: осенние выборы в России грозят вскрыть проблемы, которые замалчивают Минфин и ЦБ

Одной из интриг предстоящих региональных выборов в России может стать социальный кризис – произойдет ли бунт избирателей против ставленников федерального центра на фоне тотального замалчивания властью финансово-экономических проблем. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал политолог, глава Лаборатории политических и социальных технологий Алексей Неживой. По его оценке, избирательная кампания будет носить характер референдума без особой конкуренции, а главные сюрпризы в этом цикле исходят только от руководства страны.

«Сюрпризы у нас сейчас делает власть, учитывая, что у нас очень здорово затянуты гайки. Весь либерально-демократический спектр просто выпал из повестки. Даже [вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав] Даванков постоянно что-то заявляет, а [депутат от «Единой России» Адам] Делимханов уже морду ему набить хочет с этими его инициативами (по запрету ношения скрывающей лицо религиозной одежды, – прим. ред.) Поэтому у нас спектр очень такой стал – унифицированный. КПРФ как-то на этом фоне может себя проявить в принципе в Хакасии, а всё остальное… Как с господином [секретарем генсовета «Единой России Андреем] Турчаком – то ли его реально отправили [главой республики Алтай] что-то делать, чтобы чуть-чуть голову освежить, то ли отправили просто куда подальше таким способом. Вот сейчас гадаем… Основная интрига не снизу идет, а сверху», – отметил Неживой.

Политолог полагает, что предстоящие в сентябре региональные выборы будут носить характер референдума. «Монополию свою власть доказала. А вот эти смены, как с господином Турчаком поступили, надеюсь, с господином [главой управления администрации президента по обеспечению деятельности Госсовета Александром] Харичевым поступят таким же образом. Соответственно, вся интрига – это прерогатива власти. Мы видели, как с министерством обороны обошлись. Видели, как господин [Андрей] Белоусов, который вроде как пребывал в забвении (первым вице-премьером), сразу стал центральной фигурой (главой Минобороны). Я думаю, что ему по формату логично возглавить «Ростех» – после того, как все будет отлажено в министерстве обороны. Интриги на выборах будут такого плана: насколько местные региональные элиты и население будут поддерживать тех, кого поставила власть? Это уже будет игра типа референдума по поддержке власти в регионах», – уточнил он.

При этом Неживой подчеркнул, что страна входит в выборную кампанию с большими проблемами, которые «замалчиваются» финансово-экономическим блоком правительства. «Мы сейчас видим, например, просрочку ипотеки, жуткую закредитованность населения. Это рано или поздно выстрелит. Это большая проблема. Считаю, что госпожа [глава Банка России Эльвира] Набиуллина с господином [министром финансов Антоном] Силуановым специально такую ситуацию создали, и это чисто их ответственность. Ну а разгребать это придется всей системе власти, учитывая, что как господин [глава РСПП Александр] Шохин заявил, что повышение налогов – это не на войну, а просто так. Расшатывание внутренней ситуации никуда не делось. Будут пытаться расшатывать. Будут сепаратизм расшатывать. Поэтому интриги на выборах только такие – увидим, будут ли бунты избирателей против ставленников федерального центра», – заявил он.

«У нас всё, что угодно, может всколыхнуть. Мы с вами имеем ситуацию, когда у нас огромное количество просроченных проблемных кредитов. Население в 2000-е годы привыкло жить хорошо на большую ресурсную ренту. Сейчас ситуация обратная. Страна должна производить много чего сама, а мы видим, что тут же образовалась огромная дыра на рынке труда. Не хватает трудовых ресурсов, проблема с кадрами, потому что об этом никто не заботился, а сейчас надо озаботиться. Уже начали разговоры идти по сворачиванию платформенной занятости», – пояснил эксперт.

«Коллекторы начнут трясти население. Начнутся бунты… Пока всё это замалчивается… Сейчас начнут системно изымать собственность и получим определенный взрыв… Этот вопрос надо решать однозначно, потому что населению этот вопрос надо как-то закрывать. Риски у власти большие», – добавил он.

В этой связи политолог обратил внимание, что процесс оздоровления во власти начался, но число кадров ограничено. «Борьбу с коррупцией мы видим по количеству арестов, которые нарастают как вал. Взялись. Но у нас опять же вызов какой? У нас вот эти все кадры, которые на замену были выращены на «селигерах», непродуктивные. Другой подход совершенно должен быть к системе подготовки кадров. Скамейка запасных очень ограничена», – уточнил он.

Москва, Мария Соколова

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