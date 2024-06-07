Белый дом «сошел с ума»: попытки США «ударить» по России обернутся против самого Вашингтона

Попытки США «раздавить» Россию любой ценой будут иметь обратный эффект и приведут к ослаблению самих Штатов. Об этом заявил главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, комментируя намерение Вашингтона ввести полный запрет на российские товары. По его оценке, такие угрозы не носят стратегического характера для Москвы, но показывают, что Белый дом «сошел с ума».

«Это (эмбарго) реально на самом деле, но не думаю, что это может сильно сказаться… Объем взаимной торговли между нашими странами, по сути, мизерный, и не определяет ни экономическое состояние России, ни перспективы её развития… Мы поставляли им нефть, газ. Как это ни смешно звучит, но это так. Они закупали у нас обогащенный уран для своих атомных станций… А в остальном – какие-то мелочи. Они не носят для нас стратегического значения», – пояснил Джабаров, выступая сегодня в пресс-центре «Парламентской газеты».

Сенатор полагает, что США, сочиняя меры по сдерживанию России, вредят больше себе. «Мне кажется, Белый дом сошел с ума. Они уже не знают, какие меры использовать, чтобы сдержать нашу страну… Ввели несколько десятков тысяч санкций. Ни одна страна в мире не подвергалась такому количеству санкций, как Россия. Ну и что? Встала от этого российская экономика? Как это ни парадоксально для самих американцев, покупательная способность населения России выросла, и сейчас мы занимаем четвертое место в мире. Уступаем только американцам, китайцам, индусам… После того, как они заморозили наши активы, многие страны задумываются, а есть ли смысл держать там свои ценные бумаги…» – констатировал он.

«Эта попытка американцев додавить нас любой ценой закончится печально для самих США, потому что они вредят сами себе… Думаю, что вот эти попытки американцев вернуть любой ценой свою гегемонию, наоборот, будут иметь обратный эффект. Их влияние на мировую экономику и политику, к сожалению американцев, будут слабеть», – заключил Джабаров.

Москва, Мария Соколова

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