Четвертые в мире, но «трудно сказать о перспективах…» Паритет покупательной способности не отражает уровень развития экономики России

Уровень паритета покупательной способности, по которому Россия вышла на четвертое место в мире, не может быть оценкой роста экономики страны, как говорил об этом глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал залуженный экономист РФ, экс-министр труда и социального развития Сергей Калашников сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, этот показатель может расти только за счет ослабления рубля к конвертируемым валютам, но это в реальности понижает уровень жизни россиян.

«Соотношение по (паритету) покупательной способности (ППР) – это сложный экономический термин, который связан как с покупательными возможностями населения, так и с обменным курсом рубля по отношению к доллару или твердым конвертируемым валютам. Когда мы говорим о 4-м месте по ППР как показателе уровня экономического развития – это несколько не соответствует экономической теории. Никакого отношения к экономическому уровню и месту страны на шкале среди других стран по своей валюте, вот этот паритет или, скорее всего, шкала по покупательной способности не имеет. Если мы пересчитаем не в доллары, а в фунты стерлингов, то у нас получится, что бигмак еще более дешевый, чем в Англии. Это важный, хороший экономический термин, но нельзя его приравнивать к понятию уровня экономического развития. Да, в соответствии с той статистикой, которую мы имеем, мы обогнали Германию за последний год. Но в чём? Надо бы, наверное, еще соотнести с уровнем зарплат», – пояснил Калашников.

Экономист обратил внимание на объективные показатели качества и уровня жизни. «Один практический пример: если рубль будет дешеветь по отношению к доллару, то паритет покупательной способности в России будет увеличиваться. То есть – мы, согласно этому термину, будем жить лучше, потому что сможем за меньшую сумму купить те же блага, что и когда доллар был, допустим, 36 рублей и так далее. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, если будет дорожать конвертируемая валюта, то целый ряд товаров, которые мы покупаем на внешнем рынке, станут безмерно для нас дорогими по отношению к нашим доходам. И в этом смысле мы станем жить хуже. То есть, исходя из ППС, мы станем жить якобы лучше статистически, а по факту – хуже», – констатировал он.

«Объективная покупательная способность никак не отражает реальное положение вещей, связанных с тем, экономика растет или падает. Экономика сама по себе, а стоимость жизни – сама по себе… Если сравнивать страны по экономическому уровню развития, то есть один показатель универсальный – это доля страны в мировом ВВП. При всех претензиях к ВВП, доля страны в ВВП является главным показателем уровня экономического развития страны. Если в Советском союзе это чуть-чуть не дотягивало до 20%, то на сегодняшний день – это 1,4-1,6%. В США – это 24%, в Китае – 18%», – подчеркнул эксперт.

«Экономика и вклад в мировой ВВП – к этому можно подойти с бытовой точки зрения. Это количество товаров, которые производит страна и которые поступают на международный рынок. Возникает вопрос: на каком месте Россия по представленности товаров на мировом рынке? И мы увидим, что этот перечень достаточно ограничен в отличие от той же Индии, которая каждый год наращивает представленность своими товарами на том же мировом рынке. Ну и сравнивайте, кто у нас в более успешном положении… Трудно сказать что-то о перспективах. Я исхожу из того, что будем надеяться на лучшее», – заключил Калашников.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube