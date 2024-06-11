«Нельзя уходить в крайность и репрессивные меры…» Москалькова в Госдуме сделала заявление о проблемах с мигрантами

Уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова призвала не уходить в крайности при решении проблем с мигрантами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое заявление омбудсмен сделала сегодня на пленарном заседании Госдумы, на котором представила свой годовой доклад. По ее словам, «мигранты много полезного приносят нашей стране».

Москалькова признала, что проблемы с мигрантами в России есть, процитировав данные главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, что «в этом году на 70% увеличилось количество преступлений, совершаемых несовершеннолетними мигрантами».

Омбудсмен пояснила, что на сегодняшний день в РФ есть три основные площадки, где «тема миграции активно не просто обсуждается, а продвигается вперед». «Это Совет безопасности, который поставил целью выработать и усовершенствовать политику миграции. Второе – это СПЧ при президенте. В этом году они должны представить президенту доклад о миграции. Мы будем тоже участвовать и представлять свои материалы СПЧ», – уточнила она.

«И наконец (третье) – на ведомственном уровне. Сегодня МВД разработало, на мой взгляд, очень полезный законопроект о совершенствовании госконтроля в сфере миграции, который предусматривает цифровой профиль для иностранных граждан, реестры работодателей и иностранных граждан, которые работники здесь, сбор биометрических данных и такая интересная форма, которая раньше не встречалась, как соглашение о лояльности», – полагает омбудсмен.

Москалькова также рассказала о своих предложениях в рамках правительственной комиссии по профилактике безнадзорности и правонарушений со стороны несовершеннолетних. «Хотела бы предметно поставить вопрос на рассмотрение с тем, чтобы можно было там расширить и правопросветительскую работу, поставить вопрос обучения в школах. Но самое главное, нам нельзя уходить в крайность и репрессивные меры. Мигранты много полезного приносят нашей стране, полезные мигранты, позитивные», – сказала Москалькова.

Москва, Мария Соколова

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