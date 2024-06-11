«Хватит дурачить – армия похожа на партизанский отряд…» Герой России генерал Шаманов сказал, как добиться победы, чтобы всё не ушло в «бла-бла-бла»

В действующей армии России по-прежнему остается проблема с обмундированием на фоне «разодетых» тыловых генералов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня в нижней палате парламента депутат Госдумы от «ЕР», герой России Владимир Шаманов, выразив при этом надежду, что новый министр обороны РФ наведет порядок. По его словам, зачастую вся помощь солдатам в зоне специальной военной операции оказывается только на словах.

Герой России обратил внимание на проблемы с обмундированием для военнослужащих в зоне специальной военной операции на фоне прекрасной экипировки гражданских служащих в министерстве обороны РФ. «Уцепились за этого [арестованного замглавы Минобороны Тимура] Иванова. Во-первых, он не генерал, он гражданский человек. В свое время отдельными людьми с позволения властей взяли и переодели госслужащих и других гражданских лиц в военную форму. Вы разденьте сейчас вот эту армию, и вы увидите вторую ее часть – настоящую армию. Те, которые бывают за «ленточкой», знают, что настоящая армия похожа на партизанский отряд. Она одевается за свои деньги, за счет родственников, потому что качество того обмундирования, которое привозят и выдают, оно просто никаким не подлежит оценкам. А вот эта другая армия, они разодеты, расшиты. Простому солдату-сверхсрочнику, контрактнику не попасть в эти ателье, где они обшиваются», – констатировал он.

«Когда они (в тылу) за свои день будут это всё покупать, а не на деньги народа, тогда и оденем свою армию (за ленточкой), и генералов сделаем генералами. Чужие генералы к нам не придут. Этих развратили многие представители той же власти. Сидели там начальники – ни при делах, ничего не видели. Кто-то в это верит? Поэтому хватит дурачить! Надо заняться и, дай Бог, помощи [главе Минобороны Андрею] Белоусову, потому что он уже сейчас начал делать первые шаги и ему надо помогать», – пояснил генерал.

При этом Шаманов подчеркнул, что помощь действующей армии зачастую остается только на словах, и зачитал два письма. «Вот солдат пишет, Шестаков Александр Владимирович: «Уважаемый Владимир Анатольевич, обращаюсь к вам получивший пять ранений в начале 2024 года, все подтверждены документами. Нахожусь в больнице ДНР. Вопрос о моем направлении в военно-медицинское учреждение не рассмотрен, ВВК не проводят…» А соответственно, никаких денег он не получает. Вот он лежит, извините за выражение, валяется в ДНР и никому до этого нет дела», – заявил он.

«Еще хуже история матери: «Я вдова офицера, майора Советской армии. Прошу разобраться и дать мне письменный ответ, так как мой единственный сын, отбывая срок в колонии Белгорода…» Короче говоря, он был призван, пропал без вести, а она ничего не знает, нигде ничего не может получить – где он лечился, где его карта расчетная и просит помочь, оказать содействие», – пояснил герой России.

«Пока мы не поможем нашей армии, пока не окажем ей всяческое содействие, пока не объединим общество на решение главной задачи – добиться победы, все остальное – это будет «бла-бла-бла». Поэтому нам надо собрать волю в кулак, посчитать все свои ресурсы и направить их на достижение победы. Победит армия, победит Россия», – заключил Шаманов.

Напомним, за последние два месяца по обвинению во взяточничестве и мошенничестве были задержаны несколько высокопоставленных чиновников Минобороны РФ. В их числе бывший замминистра Тимур Иванов, который отвечал в ведомстве за организацию управления имуществом, расквартирования войск, жилищного и медицинского обеспечения ВС.

Москва, Мария Соколова

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