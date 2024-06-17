Это не акт предательства: эксперт объяснил позицию Сербии на швейцарской конференции по Украине

Поддержка Сербией итоговой резолюции швейцарской конференции по Украине не может считаться актом предательства России, считает политолог-балканист, глава Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. В комментарии РИА «Новый День» эксперт пояснил, что у Сербии есть неразрешенная косовская проблема, которая вынуждает Белград действовать последовательно в этом направлении.

«В данном случае Белград проводит свою политику, озвученную президентом Александром Вучичем на заседании Совета безопасности страны буквально в первые дни российско-украинского конфликта. Это позиция состоит в том, что Белград осуждает данную военную операцию, но при этом никаких санкций против России принимать не будет», – отметил эксперт.

«Он (Вучич) последователен в этом смысле и в голосованиях на Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающих Россию за данную военную операцию. И последователен в части не введения санкций», – констатировал Бондаренко.

«Я бы здесь больше обратил внимание на то, что в конечной резолюции данного швейцарского саммита нет в общем-то никаких моментов, которые представляются абсолютно неприемлемыми с точки зрения России. Это такие хорошие слова обо всём и ни о чём в части соблюдения устава ООН и всего прочего. И в этом смысле голосование Белграда не является ни актом предательства, ни чего бы то ни было», – подчеркнул он.

«Надо понимать, что в Сербии есть Косово, и Белграду нужно объяснить всему миру, почему Косово – это Сербия. А если Косово – это Сербия, Белград требует, чтобы весь мир считал именно так. Значит – он должен быть последовательным и в отношении других стран и регионов. Так что никаких претензий к сербам здесь быть не может», – заключил Бондаренко.

Напомним, конференция по Украине прошла в Швейцарии в минувшие выходные. Итоговое число подписантов итоговой резолюции составило 82: 78 государств и четыре организации. Они считают, что сторонам конфликта следует обсудить обмен всех военнопленных, возвращение на Украину вывезенных в Россию детей, доступ Украины к портам на Черном и Азовском морях для отправки сельхозпродукции третьим странам. Документ также предусматривает работу украинских АЭС под контролем Киева и наблюдением МАГАТЭ.

Как пояснил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, результативность этого мероприятия стремится к нулю. Позиция Венгрии, Сербии и Турции, которую они заняли на швейцарском саммите во время обсуждения ситуации с Украиной, не испортит отношения с Москвой, уточнил представитель Кремля.

Москва, Елена Володина

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