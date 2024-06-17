В Кремле оценили «результативность» швейцарской конференции по Украине

Результативность швейцарской конференции по Украине стремится к нулю. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Если говорить в целом о результативности вот этой встречи, то, конечно, она стремится к нулю. Здесь можно давать субъективное, можно объективное (мнение), но о какой-то результативности вряд ли там можно говорить», – сказал представитель Кремля.

По его словам, многие страны, участвовавшие в мероприятии, указывали на бесперспективность серьезных обсуждении без присутствия России. При этом, как отметил Песков, Москва будет продолжать работать со всеми, кто к этому готов.

«Это позиция нашего президента, он продолжает оставаться открытым для диалога, для серьезных обсуждений, субстантивных обсуждений и результативных обсуждений», – добавил он, подчеркнув, что подход российской стороны по украинскому вопросу прозрачен и последователен, и в Киеве его хорошо знают.

Напомним, конференция прошла в Швейцарии в минувшие выходные. Итоговое число подписантов составило 82: 78 государств и четыре организации. Они считают, что сторонам конфликта следует обсудить обмен всех военнопленных, возвращение на Украину вывезенных в Россию детей, доступ Украины к портам на Черном и Азовском морях для отправки сельхозпродукции третьим странам. Документ также предусматривает работу украинских АЭС под контролем Киева и наблюдением МАГАТЭ.

Москва, Елена Володина

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