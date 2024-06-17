Курс доллара теперь зависит только от Банка России

После введения финансовых антироссийских санкций США проблемой является политика Центробанка РФ в отношении рубля, который уже девальвирован за два прошлых года на 90%. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал экономист, глава Института нового общества Василий Колташов. По его оценке, для отечественных компаний запрет на доступ к безналичному доллару был ожидаем, но, по сути, стал ударом по авторитету самой американской валюты.

Эксперт отметил, что санкции, конечно, затрудняют российским компаниям доступ к безналичным долларам, но не закрывают его полностью. «Есть механизм закупок при посредничестве иностранных компаний и даже рынков. Например, при посредничестве китайского рынка, когда вы просто прикрепляетесь к большим закупкам, которые осуществляют китайские компании, получаете какую-то долю от этого. Так закупается у нас, например, значительная часть французской парфюмерии и на коробочках крема в российских магазинах можно прочитать, что идеально подходит для азиатского типа кожи. В сущности, США играют против себя. Это серьезная антиреклама доллара. Во многих государства появилось ощущение: если такую большую страну, как Россия, можно вот так отключать от безналичных долларов, так можно и Бразилию, и Индию, кого угодно. Ну и зачем тогда играть в эту игру?» – подчеркнул он.

«США пытаются производить расшатывающее воздействие на российскую экономику. Можно было все это ввести ещё в 2022 году. Почему они так не делали? Отчасти потому, что были уверены в том, что в России удастся запустить и меньшим количеством мер политический кризис, который приведет к тому, что в Кремле воцарится какой-нибудь очередной «навальный», какая-то деревянная кукла, воспитанная в Йельском университете. Это был их план. Олигархия, как они называют их, простите, крупные финансисты, наши скинутся, под нажимом будут всё делать и таким образом случится переворот. Этого не произошло, несмотря даже на попытки прошлогоднего вооруженного мятежа Пригожина, к которому у нас некоторые относятся несерьезно. Всё провалилось», – уточнил эксперт.

Как полагает Колташов, Запад сейчас находятся в безвыходном положении и не понимает, что делать, когда Россия опять устояла под давлением. «Это проскальзывает сейчас в речах генсека НАТО Йенса Столтербенга, западных политиков, которые прямо говорят, что Россия должна проиграть. А если это не получится, что вы будете делать со своей экономикой? Здесь у них нет никакого плана, потому что план состоит в том, что мы проигрываем и наши материальные ресурсы исправляют все пороки их финансовой конструкции и Запад снова чувствует себя хорошо, особенно США и Великобритания. Вот расчет», – пояснил он.

Говоря о наличном долларе, эксперт подчеркнул, что санкции США его не коснулись, и теперь курс целиком зависит от политики Банка России. «К нам долларов ещё приедет очень много. Торговый баланс положительный, что очень важно, и в результате мы имеем приход. Но сберегать в долларах уже невозможно, потому что банки будут брать очень большие комиссии, в том числе в форме разницы продажи-покупки, спред уменьшится постепенно, но все равно останется очень большой. И нужно учесть, что доллар обесценился в золотом выражении фантастически в этом веке. В начале века тройская унция золота стоила в 2000 году $280, сейчас 2300$ плюс. То есть, доллар по-настоящему не обеспечивает резервирования. Настоящее резервирование обеспечивает золото. Поэтому большой вопрос к банку России: когда они перестанут следовать рекомендациям Международного валютного фонда, и у нас будет интенсивно увеличиваться золотой запас… Порог в 20% не перешагнули, а должно быть золота в запасах Банка России намного больше», – считает он.

«Вопрос курса – это вопрос того, какую политику будет проводить Банк России. Не будем забывать, что Банк России осуществил гигантскую 90-процентную девальвацию рубля. Это облегчило нашу внешнюю торговлю, но это отразилось на ценах у нас. Поэтому вопрос исключительно к Банку России, какую линию они будут проводить в этих условиях. Позволят они себе еще раз так рубль обвалить или они все-таки услышат глас и граждан, и предприятий о том, что нам нужен стабильный рубль. А все гигантские перепады – [глава Банка России Эльвира] Набиуллина их как-бы не заметила, что-то рассуждала там про какую-то инфляцию, что будет с ней бороться – вот этого быть не должно. Это принципиальный, главный вопрос на сей момент», – заключил Колташов.

Напомним, на прошлой неделе США объявили о новых санкциях против России, в том числе Мосбиржи и банковского сектора. На бирже были приостановлены торги не только долларом, но и евро. Центробанк пояснил, что теперь будет назначать официальные курсы американской и европейской валюты по другому принципу. Предполагается, что теперь китайский юань станет основной иностранной валютой в России и ориентиром для участников рынка.

Москва, Мария Соколова

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