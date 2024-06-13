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Четверг, 13 июня 2024, 17:28 мск

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Банк России пояснил, как будет назначать официальные курсы валют

Банк России с 13 июня 2024 года будет устанавливать официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 по московскому времени в текущий рабочий день.

В сообщении регулятора отмечается, что резервные подходы к расчету официальных курсов валют на случай отсутствия валютных торгов на Московской Бирже предусмотрены Указанием №6290-У от 3 октября 2022 года.

«С момента вступления в силу Указания Банк России ежедневно осуществлял расчет курсов иностранных валют на основе всех предусмотренных в Указании подходов, в том числе на основе данных внебиржевой информации по данным отчетности кредитных организаций. Эти расчеты показывали незначительные отклонения курсов доллара США и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных курсов доллара США и евро, установленных Банком России на соответствующие дни. Среднее отклонение с 01.01.2023 до 11.06.2024 для доллара США составило 0,01%, для евро – 0,03%. Это подтверждает, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса данных валютных пар на внутреннем валютном рынке», – пояснил Центробанк.

В другом сообщении регулятор отмечал, что биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар в России. Торги с евро на Мосбирже отменены. Изменения связаны с введением новых западных санкций.

Москва, Елена Володина

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Метки / ЦБ РФ

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