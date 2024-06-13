США расширили действие вторичных санкций за работу с российскими банками

Министерство финансов США расширило механизм действия ограничительных мер для третьих стран за сотрудничество с Россией. Нововведения были приняты в рамках крупного пакета антироссийских санкций, объявленного 12 июня, передает РБК.

Американский минфин обновил определение российской «военно-промышленной базы», включив в нее все компании (организации) и всех физических лиц, которые попали или попадут под санкции в соответствии с указом президента США Джо Байдена № 14024 от 15 апреля 2021 года. Фактически это расширяет существующий с декабря 2023 года механизм вторичных санкций против банков из третьих стран.

С 22 февраля 2022 года Вашингтон уже внес в список SDN (блокирующие санкции США) более 4 тысяч связанных с Россией физлиц и организаций. Теперь количество подсанкционных российских субъектов, взаимодействие с которыми может стать основанием для американских вторичных санкций, возрастает в разы.

«Расширенное определение [военно-промышленной базы] отражает оценку Минфина США о том, что Россия переориентировала свою экономику и мобилизовала все части государства на поддержку своих предосудительных военных усилий», – отмечается в пресс-релизе. Иностранные финансовые институты несут риск попасть под санкции за проведение или содействие существенным транзакциям или любым услугам с участием любых лиц, внесенных в санкционный список.

При этом по-прежнему разрешены транзакции с российскими подсанкционными банками, относящиеся к продовольствию, сельхозтоварам, лекарствам, телекоммуникациям и энергоносителям.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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