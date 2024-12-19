российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 19 декабря 2024, 21:27 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

В ЕС решили «заморозить» российские активы до завершения конфликта для восстановления Украины

Фото: ec.europa.eu

Саммит Европейского союза утвердил юридически обязывающее для всех стран сообщества решение, что незаконно блокированные суверенные активы России останутся заморожены до конца конфликта и компенсации убытков Украины. Об этом говорится в итоговом заявлении участников ЕС, которое приводит ТАСС.

Агентство отмечает, что решения Европейского совета (саммита ЕС) носят юридически обязывающий характер для институтов ЕС и всех его стран-членов, они могут быть пересмотрены только единогласным постановлением другого саммита.

В решении саммита ЕС уже зафиксированы и параметры этого внешнего финансирования Украины на 2025 год на уровне в €30,6 млрд. В том числе, €12,5 млрд из них будут выплачены из европейского Фонда поддержки Украины, суммарный объем которого составляет €50 млрд до 2027 года и еще €18,1 млрд из программы кредитов Группы семи на €45 млрд, которые предполагается погашать за счет экспроприированных доходов от реинвестирования активов РФ.

Вместе с тем в заявлении саммита содержится утверждение, что ЕС «привержен справедливому мирному решению конфликта», и одновременно ставится задача «срочно нарастить усилия по поставкам на Украину систем ПВО, боеприпасов и ракет и ускорению обучения новых бригад ВСУ».

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Киев решил полностью заблокировать украинский транзит российского газа в Европу / Генсек НАТО объявил о начале работы командования альянса по Украине / «Для Макрона всё кончено, или почти всё…» Марин Ле Пен готовится к досрочным выборам президента Франции / Макрон возобновил консультации о европейских миротворцах на Украине / США стали непосредственными участниками конфликта на Украине – Генштаб ВС РФ / Генштаб ВС РФ отслеживает активность НАТО у российских границ: на любые угрозы будут ответные меры / Медведев назвал законные цели России на Западе / Шольц надеется заручиться поддержкой Трампа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Европа, Санкции против России, Украина,