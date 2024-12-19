В ЕС решили «заморозить» российские активы до завершения конфликта для восстановления Украины

Саммит Европейского союза утвердил юридически обязывающее для всех стран сообщества решение, что незаконно блокированные суверенные активы России останутся заморожены до конца конфликта и компенсации убытков Украины. Об этом говорится в итоговом заявлении участников ЕС, которое приводит ТАСС.

Агентство отмечает, что решения Европейского совета (саммита ЕС) носят юридически обязывающий характер для институтов ЕС и всех его стран-членов, они могут быть пересмотрены только единогласным постановлением другого саммита.

В решении саммита ЕС уже зафиксированы и параметры этого внешнего финансирования Украины на 2025 год на уровне в €30,6 млрд. В том числе, €12,5 млрд из них будут выплачены из европейского Фонда поддержки Украины, суммарный объем которого составляет €50 млрд до 2027 года и еще €18,1 млрд из программы кредитов Группы семи на €45 млрд, которые предполагается погашать за счет экспроприированных доходов от реинвестирования активов РФ.

Вместе с тем в заявлении саммита содержится утверждение, что ЕС «привержен справедливому мирному решению конфликта», и одновременно ставится задача «срочно нарастить усилия по поставкам на Украину систем ПВО, боеприпасов и ракет и ускорению обучения новых бригад ВСУ».

Брюссель, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube