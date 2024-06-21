Российские войска ведут зачистку Часова Яра

Армия России ведёт зачистку мигрорайонов города Часова Яра. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский в эфире программы «Большая игра» на Первом канале. По его словам, на этом направлении идет мощнейшая работа российский авиации.
В то же время Кимановский уточнил, что в районе сел Покровское и Сокол российские войска взяли очень серьезный укрепрайон и «оседлали» много высот, которые дают возможность проводить тактические и оперативно-тактические мероприятия.
«Там сейчас очень плотно работает артиллерия», – отметил советник главы ДНР.
Москва, Елена Володина
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