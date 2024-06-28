Рост цен, снижение доходов и локальные конфликты: осенние выборы в ряде регионов станут «непростой прогулкой»

Главными проблемными темами избирательных кампаний в регионах России будут рост потребительских цен на фоне снижения доходов населения, а также вопрос несменяемости власти. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал глава Центра развития региональной политики, политолог Илья Гращенков. По его оценке, на электоральный процесс наверняка окажут влияние локальные конфликты внутри некоторых субъектов РФ.

«ЕДГ-2024 отличается тем, что проходит в ситуации после президентских выборов с незначительно измененным составом правительства и частичной ротацией губернаторского корпуса. В целом нельзя сказать, что ситуация в стране каким-то коренным образом изменилась за последние два года. Тем не менее, определенные локальные конфликты всё ещё присутствуют. Поэтому в части регионов выборы нельзя считать полностью простой прогулкой», – пояснил Гращенков.

Политолог полагает, что непростыми будут довыборы депутатов Госдумы в одном из трех одномандатных округах. «В Хакасии, где предыдущий депутат Сергей Сокол покинул этот пост, перейдя на работу в регион, в кампании, скорее всего, примет участие один из федеральных министров. Это будет интересный кейс, потому что Хакасия «красный» коммунистический регион и довыборы будут непростыми. В Ростовской и Брянской областях более простые одномандатные округа», – уточнил эксперт.

Из 21-й губернаторской кампании Гращенков выделил несколько регионов, где недавно произошла ротация. «Республика Алтай – Андрей Турчак. Там выборы могут быть непростыми ввиду того, что сохраняется вероятность объединения Республики Алтай и Алтайского края, и местные элиты и национальные группы настроены довольно прохладно по отношению к любой новой власти. Но видно, что уже сейчас Турчак укрепляет свои позиции за счет влиятельных местных элитных групп, например, «Эвалар», взяв на работу заместителем одного из представителей этой фирмы», – отметил он.

«В Калининградской области – ВРИО Алексей Беспрозванных – тоже выборы могут быть непростыми. Могут возникнуть непредвиденные трудности, потому что, с одной стороны, регион протестный, с другой – предыдущий губернатор Антон Алиханов всех устраивал. Эта смена может быть воспринята негативно, ну и плюс – местные элиты тоже всегда проявляли свою субъектность», – добавил Гращенков.

«В Курской области новый глава Алексей Смирнов может столкнуться с проблемами местного населения, связанными с прифронтовой жизнью. В Курской области эти проблемы решались чуть хуже, чем в других областях», – считает он.

При этом Гращенков отдельно выделил нового главу Хабаровского края Дмитрия Демешина. «Здесь могут быть определенные трудности как с позиционированием губернатора, который сейчас проявляет себя слишком силовиком, так и с традиционной местной протестной повесткой, которая ранее была замкнута на ЛДПР. Но в этом году выборы ещё совмещены с выборами в законодательную думу Хабаровского края, поэтому тоже кампания может быть непростой. В том числе от «Новых людей» выдвигается кандидатом в губернаторы и лидером списка Роза Чемерис, очень популярный в регионе политик», – отметил он.

«Если говорить о всех остальных, то непростые выборы можно спрогнозировать в Башкирии, где на новый срок идет Радий Хабиров, у которого очень серьезный конфликт с местными элитами и, скорее всего, они попытаются ослабить его финальный результат, а сам Хабиров, наоборот, будет биться за высокий результат. И это порождает определенный раскол. В Забайкальском крае – традиционно депрессивный регион – на второй срок идет Александр Осипов, один из наименее влиятельных и слабых губернаторов. Соответственно, у него могу возникнуть серьезные электоральные проблемы даже несмотря на то, что там было зачищено практически всё поле от серьезных конкурентов. В Калмыкии у Бату Хасикова тоже могут возникнуть некоторые разногласия с местными элитами. Они, как и в других регионах – национальных республиках достаточно распространены. Также можно сказать, что непростая ситуация будет в Оренбургской области у Дениса Паслера после наводнений на фоне того, что областная власть достаточно плохо с ними справилась», – допустил эксперт.

В число проблемных политолог добавил выборы главы Санкт-Петербурга. «Второй срок губернатора Александра Беглова – одного из самых непопулярнейших и антирейтинговых губернаторов России, где тоже кампания, понятно, будет непростой. Даже если предполагать, что никаких угроз переизбранию Беглова она не несет, но репутационно она может быть довольно сложной», – констатировал Гращенков.

«Если говорить о законодательных собраниях, то в Хабаровском крае будут выборы, где ЛДПР, «Новые люди» и «Единая Россия» будут достаточно жестко между собой конкурировать. В республике Алтай интересная может развернуться борьба на фоне губернаторских выборов и слухов о возможности объединения двух регионов», – считает он.

«Традиционно интересная кампания в Мосгордуму, которая в этом году, видимо, будет сопровождаться рядом скандалов. Потому что уже сейчас есть трения на тему (дистанционного электронного голосования) ДЭГ: будет ли он применяться однозначно везде и других вариантов не будет (после соответствующего решения Мосгордумы) или все-таки будет традиционное волеизъявление? К тому же здесь традиционно сильные конкуренты не как в остальной России. ЛДПР, СРЗП не играют роли. А вот КПРФ, «Новые люди» и «Яблоко» – три силы, которые в Москве имеют хорошие рейтинги и постараются в этот раз «пободаться» с «Единой Россией», которая впервые идет с открытым забралом на выборы», – отметил он.

Кроме того, Гращенков обратил внимание, что главным на выборах станет решение актуальных проблем россиян. «Весь этот электоральный цикл будет завязан на главные три темы. Не думаю, что это будет федеральная повестка, связанная с противостоянием с Западом и боевыми действиями. Скорее, это будет локальная повестка, связанная с ростом цен, инфляцией, ростом тарифов ЖКХ. Это первое. Второе – локальная повестка, связанная с определенным недовольством жителями тем, что их социально-экономическое положение продолжает ухудшаться при том, что государство фиксирует, наоборот, повсеместный рост всего и вся, но люди далеко с этим не согласны», – пояснил политолог.

«Третья традиционная проблема – вопрос обновления и сменяемости власти. В тех регионах, где произошла ротация, эти проблемы будут минимизированы, а в остальных регионах, где политики идут на второй, а где и на третий срок, проблема усталости тоже будет присутствовать», – заключил Гращенков.

Москва, Мария Соколова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube