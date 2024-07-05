Событие «вымирания»: в Британии произошла «электоральная катастрофа»

Парламентские выборы в Великобритании стали «электоральной катастрофой», считает глава Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. По ее оценке, победившие лейбористы в противодействии России будут использовать политику малых шагов. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение эксперт высказала сегодня на пресс-конференции в Москве

«У консерваторов положение катастрофическое. Задолго до выборов они стали терять популярность. Их рейтинги снизились очень давно. С ноября 2021 года, когда вокруг [премьер-министра Бориса] Джонсона начались серьезные скандалы, и партия от них уже не оправилась. Тогда аналитики говорили, что эти выборы станут для консерваторов событием вымирания», – отметила Ананьева.

Более того, эксперт обратила внимание, что в британский парламент не прошли политические «тяжеловесы» консервативной партии. «Там будет очень серьезная проблема избрать нового лидера… В парламент не прошли Лиз Трасс – бывший премьер-министр, поразительная ситуация. Не прошла [лидер палаты общин] Пенни Мордонт – очень известная фигура в консервативной партии, и она претендовала на лидерство. Не прошел министр обороны Грант Шэппс – очень антироссийски настроенный. [Джейкоб] Рис-Могг – один из лидеров «брекситеров» не прошел в парламент. Это, действительно, электоральная катастрофа, тяжеловесов не остается… Можно сделать такое предположение, что лейбористы утвердят свою власть на два срока. Консерваторы не смогут преодолеть кризис, в который они сами себя загнали», – полагает она.

«В этой ситуации говорить, что кто-то замечательно победил, как лейбористы или либерал-демократы не приходится. Это все как бы вопреки. Лейбористы, не имея харизматичного лидера, и все жалуются, что он скушен, победили просто потому, что велико отторжение консерваторов. То есть не лейбористы хорошие, а консерваторы слишком плохие», – подчеркнула эксперт.

Говоря о дальнейшей политике Британии в отношении России, Ананьева отметила выдвинутую лейбористами концепцию прогрессивного реализма. «Прогрессивные цели – экономическое процветание, борьба за права человека, климатическая повестка. Всё дело в том, что министр иностранных дел [Дэвид] Лэмми во время визита весной в США говорил: мы теряем страны глобального юга, когда мы стараемся их привлечь на свою сторону, они отвечают: что вы нам все про Украину?.. вам совершенно наплевать на наши нужды и интересы. Что делает Британия: а мы будем их поддерживать в их чаяниях, заниматься помощью в ликвидации ущерба от климатических катаклизмов, будем заниматься их проблемами экономическими и социальными, а в отношении России по украинскому конфликту мы потребуем от них не полной поддержки, а мелких шагов. Например, потребовать от России вернуть похищенных детей или вывести танки с Украины», – пояснила она.

«Вот такая политика мелких шажков, и постепенно их перетаскивать на свою сторону. Но, конечно, Британия будет скована бюджетными ограничениями. Проблема серьезная, госдолг колеблется в районе 100% ВВП», – отметила Ананьева.

Накануне в Великобритании прошли парламентские выборы. Правящая Консервативная партия Риши Сунака проиграла от Лейбористской партии во главе с Киром Стармером. Последний уже объявлен королем Карлом III премьер-министром.

Москва, Мария Соколова

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