В Подмосковье нашли тела погибших пилотов Superjet

Тела трех членов экипажа самолета Superjet 100, потерпевшего крушение накануне в Подмосковье, найдены. Для их опознания понадобится генетическая экспертиза, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По сведениям агентства, обнаружены также бортовые самописцы. Как отмечается, следственные действия на месте падения самолета завершатся уже сегодня, после чего начнется вывоз обломков.

Напомним, авиакатастрофа произошла накануне около 15:00 мск. Лайнер, на борту которого находились только три члена экипажа, упал в лесном массиве, жертв среди населения нет. Самолет принадлежит «Газпром Авиа».

По факту крушения возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Москва, Елена Володина

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