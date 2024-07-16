Стабильность: биржевые цены на бензин в России выросли до рекорда года

Биржевые цены на бензин Аи-95 установили новый рекорд года, поднявшись почти до 72,5 тысячи рублей за тонну. Об этом свидетельствуют результаты торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Сегодня котировки этого вида автомобильного топлива поднялись на 1,87% до 72,417 тысячи рублей за тонну. Это является максимальным значением с начала года. Кроме того, последний раз на таком уровне стоимость этого вида топлива находилась в сентябре 2023 года. Ценовым рекордом для бензина Аи-95 является отметка в 76,876 тысячи рублей за тонну, достигнутая 7 сентября 2023 года, уточняет ТАСС.

Бензин Аи-92 сегодня подорожал на 1,37% – до 56,36 тысячи рублей за тонну, что также является близким к рекорду этого года значением. Выше цена этого вида топлива в 2024 году поднималась лишь 4 июля – до 56,488 тысячи рублей за тонну. При этом стоимость бензина Аи-92 далека от исторического рекорда – самым максимальным значением является 70,508 тысячи рублей за тонну, достигнутое 18 сентября 2023 года.

До максимума 2024 года вышла и цена сжиженных углеводородных газов (СУГ) – по итогам торгов во вторник она выросла на 5,52% и составила 30,011 тысячи рублей за тонну. Стоимость этого вида топлива превысила 30 тыс. рублей за тонну впервые с конца ноября 2023 года.

Стоимость летнего дизельного топлива подросла на 0,85%, до 59,834 тыс. рублей за тонну. По этому виду топлива ценовые рекорды 2024 года демонстрировались в апреле – тогда его цена была на уровне 65 тыс. рублей за тонну.

Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что для стабилизации ситуации в августе возможно возвращение запрета на экспорт автомобильного топлива из России.

Санкт-Петербург, Едена Володина

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