В Киеве раскрыли цель атаки на Курскую область

Киев начал военную операцию в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции при урегулировании конфликта с Россией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, потеря Россией территории, людей и техники будут позитивно для Киева влиять на переговоры, а продвижение ВСУ вглубь РФ будет «пугать» россиян и ухудшать их отношение к президенту Владимиру Путину.

«Реагируют ли они на что-то, кроме страха? Нет. Нужно наконец-то это осознать. Любой компромисс РФ воспримет как твою слабость и готовность встать перед ней на колени. Когда они могут сидеть за столом переговоров и все-таки можно что-то дожать, получить – только если они понимают, что война идет не по их сценарию», – цитируют Подоляка украинские СМИ.

Напомним, подразделения ВСУ начали прорыв в Курскую область утром 6 августа. По данным министерства обороны РФ, всего с начала боевых действий потери противника на этом направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

Киев, Анастасия Смирнова

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