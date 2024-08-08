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Четверг, 8 августа 2024, 19:35 мск

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Главком ВСУ сказал спасибо НАТО за поддержку при атаке на Курскую область

Фото: телеграм-канал главкома ВСУ Сырского

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский поблагодарил НАТО за поддержку на фоне атаки киевских боевиков на Курскую область.

Сырский провел телефонный разговор с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. В ходе переговоров главком ВСУ поставил вопрос поставок Киеву систем дальнобойной артиллерии и средств противовоздушной обороны.

«Поблагодарил [Каволи] за предоставленную военную помощь и озвучил наши основные потребности, в частности относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним. Отдельно обсудили вопросы усиления нашей [системы] ПВО», – рассказал Сырский в соцсетях.

Напомним, подразделения ВСУ начали прорыв в Курскую область утром 6 августа. По данным министерства обороны РФ, всего с начала боевых действий потери противника на этом направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев начал военную операцию в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции при урегулировании конфликта с Россией.

Киев, Елена Володина

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