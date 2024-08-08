Главком ВСУ сказал спасибо НАТО за поддержку при атаке на Курскую область

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский поблагодарил НАТО за поддержку на фоне атаки киевских боевиков на Курскую область.
Сырский провел телефонный разговор с главнокомандующим силами НАТО в Европе Кристофером Каволи. В ходе переговоров главком ВСУ поставил вопрос поставок Киеву систем дальнобойной артиллерии и средств противовоздушной обороны.
«Поблагодарил [Каволи] за предоставленную военную помощь и озвучил наши основные потребности, в частности относительно средств дальнего поражения и боеприпасов к ним. Отдельно обсудили вопросы усиления нашей [системы] ПВО», – рассказал Сырский в соцсетях.
Напомним, подразделения ВСУ начали прорыв в Курскую область утром 6 августа. По данным министерства обороны РФ, всего с начала боевых действий потери противника на этом направлении составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в том числе восемь танков, 12 бронетранспортеров, шесть боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев начал военную операцию в Курской области, чтобы усилить свои переговорные позиции при урегулировании конфликта с Россией.
Киев, Елена Володина
Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»
© 2024, РИА «Новый День»