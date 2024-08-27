Уже очевидный факт: МИД России прокомментировал роль США в атаке на Курскую область

Непосредственная вовлеченность Вашингтона в организацию нападения вооруженных формирований Украины на Курскую область является фактом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Практические последствия того, что является не обвинением, а очевидным фактом – наблюдаются», – цитирует Рябкова ТАСС.

Напомним, вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа. По данным Минобороны РФ, всего за время боевых действий на этом направлении противник потерял более 6600 военнослужащих, 73 танка, 34 боевые машины пехоты, 62 бронетранспортера, 432 боевых бронированных машины, 201 автомобиль, 45 артиллерийских орудий, 13 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять установок зенитных ракетных комплексов, 9 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Москва, Анастасия Смирнова

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