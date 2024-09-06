В Кремле сочли несерьезными предложения Тайваня к Китаю забрать территории у России

Кремль не обратил внимания на заявления главы тайваньской администрации Лай Циндэ с предложением к Пекину забрать территории, перешедшие России по Айгунскому договору. Как сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «мы таких заявлений не видели».
«Даже если они были, вряд ли можно их воспринимать как серьезные высказывания», – добавил представитель Кремля (цитата по «Интерфаксу»).
Ранее глава тайваньской администрации заявил, что, если претензии Пекина к Тайбэю связаны с вопросом восстановления территориальной целостности, то китайским властям стоило бы заняться возвращением территорий Дальнего Востока, перешедшим России по Айгунскому договору от 1858 года.
Москва, Светлана Антонова
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