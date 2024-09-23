Бастрыкин взял на контроль проверку хостела с мигрантами в подмосковном Реутове

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку о возможном нарушении миграционного законодательства в подмосковном Реутове.
Как уточнили в ведомстве, в Информационный центр СК России обратилась жительница Московской области, которая сообщила в городе Реутове функционирует хостел, где проживает большое количество лиц неславянской внешности, которые совершают религиозные обряды в непредназначенных для этого местах. Местные жители опасаются за свою безопасность.
Подмосковный главк СК организовал по этому поводу процессуальную проверку. Бастрыкин поручил по ее результатам представить доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
Стоит отметить, что в Москве после проверки одного из хостелов было возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества и организации нелегальной миграции.
Москва, Светлана Антонова
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