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Понедельник, 23 сентября 2024, 15:21 мск

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Бастрыкин взял на контроль проверку хостела с мигрантами в подмосковном Реутове

Фото: сайт Следственного комитета

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку о возможном нарушении миграционного законодательства в подмосковном Реутове.

Как уточнили в ведомстве, в Информационный центр СК России обратилась жительница Московской области, которая сообщила в городе Реутове функционирует хостел, где проживает большое количество лиц неславянской внешности, которые совершают религиозные обряды в непредназначенных для этого местах. Местные жители опасаются за свою безопасность.

Подмосковный главк СК организовал по этому поводу процессуальную проверку. Бастрыкин поручил по ее результатам представить доклад о промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

Стоит отметить, что в Москве после проверки одного из хостелов было возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества и организации нелегальной миграции.

Москва, Светлана Антонова

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Метки / Нелегальная миграция

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