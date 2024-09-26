Россия наращивает поставки энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанском регион

Россия наращивает поставки энергоресурсов в государства Азиатско-Тихоокеанского региона. Как сообщил сегодня президент РФ Владимир Путин, по итогам прошлого года доля в экспорте на этом направлении выросла в полтора раза и превысила уже 60 процентов.

«Россия, несмотря на объективные трудности, они всем хорошо известны, трудности на самом деле есть у всех, у нас свои, немаленькие трудности, тем не менее Россия остаётся одним из ведущих участников энергетического рынка в мире. За последние два с половиной года отечественные компании смогли переключить поставки нефти, нефтепродуктов, угля. Например, если раньше доля Азиатско-Тихоокеанского региона в нашем энергетическом экспорте составляла примерно 39 процентов, то по итогам прошлого года она выросла в полтора раза и превысила уже 60 процентов». Уточнил глава государства, выступая на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

Путин также обратил внимание, что в целом на долю дружественных стран приходится свыше 90 процентов энергетического экспорта России. При этом его физический объём, за исключением природного газа – тоже для специалистов понятно почему, – практически сохранился на уровне 2021 года, добавил президент.

Тем не менее, как указал глава государства, Россия расширяет географию и масштабы энергосотрудничества. «Строятся новые маршруты на динамично растущие, ёмкие рынки, включая страны Евразэс, СНГ, юга Евразии. Увеличиваются поставки по газопроводу «Сила Сибири». Продолжает расти экспорт сжиженного природного газа», – сказал Путин, отметив, что СПГ из российской Арктики стал одним из якорных, основных грузов Северного морского пути.

Москва, Светлана Антонова

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