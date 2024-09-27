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Пятница, 27 сентября 2024, 14:38 мск

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ФАС проверит ценообразование на социально значимые продукты в федеральных торговых сетях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о проверке ценообразования на социально значимые продукты в федеральных торговых сетях. Как уточнила пресс-служба ведомства, речь идет о хлебобулочных изделиях, молочной и мясной продукции, а также овощах «борщевого» набора.

Соответствующие запросы служба направила в «Пятерочку», «Перекрёсток», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «Ленту», «Метро», «О'Кей», «Зельгрос», «Глобус», «Марию Ра», «Монетку», «Верный» и «Азбуку вкуса».

«Торговые сети должны предоставить информацию о ежемесячной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен, объемах закупки и реализации указанной продукции за период с 1 января по 31 августа 2024 года. Также ФАС России запросила данные о структуре розничных цен и факторах, которые влияют на разницу между розничной и отпускной ценой производителя по каждому товару, в том числе в разных регионах», – пояснили в ФАС.

На основе полученных данных служба проведет анализ обоснованности розничных цен на перечисленные социально значимые продовольственные товары. «Необоснованное повышение цен станет основанием для применения мер антимонопольного реагирования», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее ФАС объявляла о проверке ценообразования производителей молока и ряда других продовольственных товаров, в том числе хлеба, муки и сливочного масла.

Москва, Светлана Антонова

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