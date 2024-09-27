Ещё 10 лет войны: президент Сербии оценил перспективы украинского конфликта

Война на Украине продлится ещё 10 лет и закончится по корейскому сценарию мирным урегулированием по линии фронта. С таким прогнозом выступил президент Сербии Александр Вучич.
«В конце концов наступит мир, запишите это, я впервые говорю это публично, на основе достигнутых линий по корейскому сценарию», – сказал Вучич в интервью сербскому TV Informer.
По его оценке, до этого момента Украина и Россия «будут биться за каждое село, за каждый город».
В июле текущего года президент Сербии заявлял, что Запад активно готовится к прямому военному конфликту с Россией, но хотел бы воевать на расстоянии, используя посредников и вкладывая в конфликт деньги и другие ресурсы.
Белград, Анастасия Смирнова
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