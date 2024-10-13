От Шольца никто не обращался: в Кремле рассказали о несостоявшемся телефонном разговоре Путина и канцлера ФРГ

Из администрации канцлера ФРГ Олафа Шольца не поступало никаких предложений о проведении телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. При этом, по его словам, Москва открыта для контактов.

«Нет. Никаких предложений не было. Мы же неоднократно заявляли, что Путин остается открытым для контактов», – сказал спикер Кремля в комментарии «Интерфаксу». Как отмечает агентство, так Песков ответил на вопрос, поступал ли со стороны Берлина запрос на телефонный разговор Шольца с Путиным.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация со ссылкой на главу МИД ФРГ Анналену Бербок, что президент РФ не готов говорить с канцлером Германии. До этого пресса сообщала, что несколько дней администрация Шольца безуспешно пытается организовать телефонный разговор с Путиным.

Согласно утечке из окружения канцлера, Шольц готов выступить в новом амплуа – миротворца. Он хотел бы прекратить конфликт на Украине и стать «канцлером мира». Как указывали журналисты, на подобное решение политика повлияли сокрушительные результаты выборов в Тюрингии и Саксонии, а также слухи о его возможной отставке: таким планом он может спасти себя из проблемной ситуации.

Москва, Анастасия Смирнова

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