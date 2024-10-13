российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 13 октября 2024, 16:22 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

От Шольца никто не обращался: в Кремле рассказали о несостоявшемся телефонном разговоре Путина и канцлера ФРГ

Фото: сайт правительства ФРГ

Из администрации канцлера ФРГ Олафа Шольца не поступало никаких предложений о проведении телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. При этом, по его словам, Москва открыта для контактов.

«Нет. Никаких предложений не было. Мы же неоднократно заявляли, что Путин остается открытым для контактов», – сказал спикер Кремля в комментарии «Интерфаксу». Как отмечает агентство, так Песков ответил на вопрос, поступал ли со стороны Берлина запрос на телефонный разговор Шольца с Путиным.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация со ссылкой на главу МИД ФРГ Анналену Бербок, что президент РФ не готов говорить с канцлером Германии. До этого пресса сообщала, что несколько дней администрация Шольца безуспешно пытается организовать телефонный разговор с Путиным.

Согласно утечке из окружения канцлера, Шольц готов выступить в новом амплуа – миротворца. Он хотел бы прекратить конфликт на Украине и стать «канцлером мира». Как указывали журналисты, на подобное решение политика повлияли сокрушительные результаты выборов в Тюрингии и Саксонии, а также слухи о его возможной отставке: таким планом он может спасти себя из проблемной ситуации.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

Экс-премьер Британии оправдывается: сказал, что не причастен к срыву стамбульских переговоров о мире на Украине / Финляндия предоставит Киеву военную помощь ещё на 277 млн евро / Берлин в недоумении: Путин отказался говорить с Шольцем / В ЕС готовятся обсудить новые санкции против России и дополнительную военную помощь Киеву / Во Франции 12 человек получили травмы из-за шторма «Кирк» / Президент Сербии добился смягчения антироссийских пунктов в хорватской декларации по Украине / «Юридически это возможно»: генсек НАТО ответил на вопрос о дальнобойных ударах Киева по России / «Газпром» и Венгрия подписали меморандум об увеличения поставок российского газа

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Германия, Европа,