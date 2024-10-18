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Пятница, 18 октября 2024, 18:27 мск

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Это «безумцы»: глава МИД России оценил последние заявления о ядерном оружии на Украине

Фото из архива сайта МИД России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал безумцами деятелей киевского режима, которые заявляют о возможности создания ядерного оружия в кратчайшие сроки. Таким образом он прокомментировал публикации в западных СМИ о перспективах нескольких недель получения смертоносного вооружения.

«Безумцы, и ничего из этого, конечно же, не выйдет никогда, ни при каких обстоятельствах. Но он [президент Украины Владимир Зеленский] уже, по-моему, отказался от этих слов, наверное, проснулся и с другой ноги встал», – цитирует Лаврова ТАСС.

«Можно долго анализировать высказывания этого человека и его команды, но мы уже поняли тщетность всех этих попыток, ненужность и даже контрпродуктивность», – отметил глава МИД России.

Накануне Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что наличие у Киева ядерного оружия является единственной альтернативой вступлению в НАТО. Позднее немецкая пресса со ссылкой на источник сообщила, что власти Украины серьезно рассматривают возможность восстановления запасов ядерного оружия. После этого Зеленский на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте утверждал, что украинские власти не собираются создавать ядерное оружие.

Москва, Анастасия Смирнова

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