В правительстве РФ рассказали о снижении инфляции

Инфляция в России на конец октября снизилась до 8,5%. Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, до конца года ожидается замедление темпов роста цен до 8% или чуть ниже.

«Сейчас инфляция по отношению к пиковому уровню, который мы наблюдали в июле месяце, я напомню это 9,2%, если брать год к году. Сейчас идет замедление инфляции. Мы на конец октября видим, что уровень инфляции составил 8,5%. До конца года ожидаем также снижения до 8%, а может быть несколько ниже 8%», – сказал Новак (цитата по «Прайм»).

По его словам, пока об устоявшейся тенденции говорить преждевременно. «Посмотрим, как сейчас в ближайшие два месяца, ноябрь-декабрь, будет ситуация развиваться, в том числе с учетом жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка и замедления объемов кредитования – потребительских кредитов, соответственно, и коммерческого сектора. Поэтому посмотрим», – добавил вице-премьер.

Напомним, в конце октября Банк России заявил о серьезном инфляционном давлении и под этим предлогом повысил ключевую ставку до 21% годовых.

Москва, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube