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Воскресенье, 10 ноября 2024, 18:01 мск

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Минобороны РФ раскрыло новые подробности массированной атаки украинских дронов

Сегодня во время утренней атаки дронов со стороны киевского режима главной целью было нанесение ущерба гражданским объектам на Московском направлении. Как говорится в сообщении министерства обороны РФ, в результате падения обломков в трех населённых пунктах произошло возгорание 4 домов, ранения получили 5 человек.

«В ходе противовоздушного боя в период с 8.17 до 9.47 в Раменском районе Московской области было уничтожено и подавлено 34 беспилотных летательных аппарата. В результате падения обломков в трех населённых пунктах произошло возгорание 4 домов и пострадало 5 человек, которые получили ранения», – говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны России уточнили, что за 10 ноября в ночное время и утренние часы вооруженными силами Украины был нанесен массированный удар по гражданской инфраструктуре на территории РФ применено 84 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа дальнего действия.

«Система противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил Российской Федерации сработала в штатном режиме. Все воздушные цели сбиты или подавлены РЭБ», – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее в Минобороны сообщали, что ВСУ нанесли удары беспилотниками про шести регионам РФ.

Москва, Светлана Антонова

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