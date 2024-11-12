СК завел ещё одно уголовное дело о крупном мошенничестве с гособоронзаказом

Следственный комитет (СК) предъявил обвинение высокопоставленным фигурантам очередного уголовного дела о хищении более 50 млн рублей бюджетных средств в рамках исполнения государственного оборонного заказа.

Как уточнили в ведомстве, расследование касается генерального директора АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» Минобороны России Александра Молодченко, генерального директора ОАО НПП «Химмаш-Старт» Евгения Сундукова, генерального директора ООО «Эльбро» Ивана Мальцева и гражданки Ольги Павловой.

«Обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере в рамках исполнения государственного оборонного заказа (ч. 4 ст. 159 УК РФ) предъявлено Мальцеву, Молодченко и Павловой», – говорится в сообщении СК.

Следствием установлено, что с апреля 2023 по ноябрь 2024 года Молодченко, используя свое должностное положение, обеспечил заключение в рамках государственного оборонного заказа двух многомиллионных договоров между АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» Минобороны России и с ООО «Эльбро» и ОАО НПП «Химмаш-Старт» на изготовление и поставку составных частей для военной техники в интересах Минобороны России по завышенным ценам, похитив тем самым более 50 млн рублей, пояснили в СК.

Молодченко и Мальцеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а Павловой – домашний арест.

Москва, Светлана Антонова

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