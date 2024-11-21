«Наивысшее зло»: Такер Карлсон назвал правительство США фашистским

Известный американский журналист Такер Карлсон заявил, что считает правительство США фашистским. По его словам, администрация Джо Байдена оставляет будущему президенту страны мировой конфликт с угрозой ядерной войны.

«Наше правительство – фашистское государство. Я думаю, что мы наблюдаем за наивысшим злом, которое я когда-либо видел в своей жизни, а именно за уходящей администрацией, которая оставляет следующей администрации мировой конфликт с угрозой ядерной войны, позволяя Украине, прокси-государству США, наносить удары по России», – цитирует РИА «Новости» заявление Карлсона, опубликованное в Youtube-канале журналиста.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Киевом американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Это решение Вашингтона подтвердили представитель правительства Германии, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и президент Украины Владимир Зеленский.

В Кремле подчеркивали, что разрешение Киеву со стороны Вашингтона наносить удары американским оружием вглубь России провоцирует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт на Украине. Сегодня президент РФ Владимир Путин подписал обновленную ядерную доктрину России.

Вашингтон, Светлана Антонова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube